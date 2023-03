SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,5575 CHF -1,59% (09.03.2023, 11:12)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Sein Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten. Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleißteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt.



Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV-Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. (09.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Solarmodulhersteller Meyer Burger Technology AG (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) hat mit negativen Nachrichten aufgewartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach werde das Unternehmen dieses Jahr weniger Solarmodule produzieren als ursprünglich geplant. 2023 werde nun mit einer Gesamtleistung von etwa 800 Megawatt gerechnet, habe das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Thun mitgeteilt. Ursprünglich seien für dieses Jahr mindestens ein Gigawatt angepeilt gewesen - nach gut 320 Megawatt 2022.Als Grund seien Probleme in weltweiten Lieferketten bei Industrieelektronik angegeben worden. Der Hochlauf der dritten Fertigungslinie am Standort Freiberg werde deswegen in den Sommer verschoben. Zudem wolle das Unternehmen eine einheitliche Produktplattform für Solarmodule einführen. Den Angaben nach könnten so Kapazitäten künftig schneller aufgebaut werden. Die Kombination von Lieferkettenproblemen und die Vorbereitung der Produktionslinien für die neue Plattform würden in einer geringeren Produktionsmenge resultieren, als bisher angekündigt. Trotzdem erwarte Meyer Burger für das Geschäftsjahr 2023 ein positives Konzernergebnis auf der Ebene des EBITDA.Börsianer hätten die Neuigkeiten mit panikartigen Verkäufen quittiert - die Aktie sei um rund 20 Prozent abgeschmiert. Zwar dürfte es noch einige Zeit dauern, bis das Anlegervertrauen zurückkehre. Doch für langfristig orientierte Anleger eröffnet der Kursrutsch eine Einstiegschance, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Meyer Burger-Aktie. (Ausgabe 9/2023)Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:L&S-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:0,5633 EUR -1,40% (09.03.2023, 11:28)