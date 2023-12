L&S-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Sein Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten. Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleißteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt.



Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV-Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. (13.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Meyer Burger Technology AG (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ausgerechnet Wirtschaftsminister Robert Habeck habe am heutigen Mittwoch mit den Worten "Es tut mir leid" der Solarbranche den Boden unter den Füßen weggezogen. Wie in den vergangenen Tagen spekuliert, werde die Solarförderung in Deutschland gekürzt. Für Meyer Burger werde die Situation langsam prekär.Die Ampel-Koalition kürze wegen der Haushaltskrise bis 2027 Klimaschutz- und Transformationsprojekte im Volumen von 45 Milliarden Euro. Die Aktie von Meyer Burger falle deshalb heute um weitere um weitere 14 Prozent, nachdem sie bereits am Montag und am Dienstag rund 14 respektive 17 Prozent verloren habe.Diese Nachricht wiege besonders schwer beim finanziell angeschlagenen Unternehmen Meyer Burger, da es stärker von Förderungen abhängig sei als Konkurrenten wie beispielsweise SMA Solar Die Nachricht sei für Meyer Burger ein Schock. Anleger sollten vorerst einen weiten Bogen um die Aktie machen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" zu Meyer Burger. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie: