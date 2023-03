L&S-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,5720 EUR -17,58% (02.03.2023, 10:41)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Meyer Burger-Aktie:

0,589 CHF -15,25% (02.03.2023, 10:25)



ISIN Meyer Burger-Aktie:

CH0108503795



WKN Meyer Burger-Aktie:

A0YJZX



Ticker-Symbol Meyer Burger-Aktie:

M6YA



SIX Swiss Exchange-Symbol Meyer Burger-Aktie:

MBTN



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Sein Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten. Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleißteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt.



Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV-Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. (02.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Geht es nach der deutschen Bundesregierung, soll der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis zum Jahr 2030 von aktuell 50 auf 80 Prozent steigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Meyer Burger Technology AG (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN).Um diese Ziele zu erreichen, müsste sich das Ausbautempo massiv erhöhen. In dem Zusammenhang schlage die bundeseigene Deutsche Energie-Agentur (Dena) laut Informationen des "Handelsblatts" einen Kraftakt vor. Ein zentraler Punkt dabei sollten staatliche Abnahmegarantien für deutsche und europäische Produzenten aus der Branche sein. Ähnliche Andeutungen habe Wirtschaftsminister Robert Habeck vor einigen Tagen bei einem Branchentreffen gemacht.Einer der Nutznießer könnte Meyer Burger sein. Mit fast 70 Jahren Unternehmensgeschichte und 40 Jahren Erfahrung in der Photovoltaik habe der Konzern bedeutende Standards in der Branche gesetzt. Aktuell befinde sich Meyer Burger im Wandel zu einem Hersteller von Photovoltaikzellen und -modulen auf Basis eigens entwickelter Technologien, wobei sich durch das schrittweise Hochfahren der Produktion in Deutschland die Kapazitäten im laufenden Jahr deutlich erhöhen sollten.Das Unternehmen habe 2022 mit einer Produktionsmenge von 321,1 Megawatt (MW) die im August veröffentlichte Guidance von mindestens 320 MW erreicht. Die zweite Produktionslinie des Solarmodulherstellers sei seit Ende September im Produktionshochlauf. Der Konzern plane, den Hochlauf der dritten Linie im zweiten Quartal 2023 zu starten, und erwarte damit eine nominale Produktionskapazität von etwa 1,4 Gigawatt (GW) am Ende des Jahres und strebe eine Produktionsmenge für das gesamte Jahr zwischen 1,0 und 1,2 GW an.Angesichts der guten Perspektiven verwundere es nicht, dass sich die Aktie im Aufwärtstrend befinde. Der Titel ist spekulativ, birgt aber große Chancen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Meyer Burger-Aktie. (Ausgabe 8/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meyer Burger-Aktie: