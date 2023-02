Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.



Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). (10.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Meyer Burger-Aktie (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Meyer Burger sei vor Jahren als Maschinenbauer groß geworden. Das zahle sich jetzt aus. Dank des enormen Know-hows in diesem Bereich traue sich Vorstand Gunter Erfurt eine ganz besondere Qualität bei den Solarzellen zu. Erfurt wolle mit seinem Team Wirkungsgrade von rund 30 Prozent schaffen. Standard seien aktuell zwischen 22 und 25 Prozent. Folge: Goldman Sachs sehe für die Aktie deutliches Potenzial.Die Investmentbank Goldman Sachs gehe davon aus, dass Meyer Burger die Produktionskapazitäten bis Ende 2027 auf 6 Gigawatt ausbauen und eine EBITDA-Marge von 20 Prozent erreichen werde. Der adressierbare Markt solle sich bis dahin verdreifachen. Das Kursziel für die Aktie des Solar-Spezialisten laute 0,96 CHF.Zum Vergleich: Die aktuelle Planung von Meyer Burger laute, bis Ende 2023 die Kapazitäten für Solarzellen auf 1,5 GW hoch zu ziehen. Ziel seien laut CEO Gunter Erfurt 3 GW im Jahr 2024.Auch "Der Aktionär" sehe Meyer Burger gut aufgestellt. Meyer Burger sei besser, viel besser als die Konkurrenz. Seit 2012 tüftele Manager Gunter Erfurt mit seinem Team am Comeback des Herstellers von Solar-Modulen.Neun Kapitalrunden habe die gebeutelte Schweizer Firma erfolgreich gemeistert, habe zig Millionen eingesammelt um Fertigungsstätten zu kaufen, hoch automatisierte Produktionslinien hochzuziehen und jetzt endlich durchzustarten.Der Zeitpunkt sei gut für Meyer Burger. Die Energiekrise zwinge die europäischen Staaten zu schnellen Lösungen. Sogar Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe im Sommer das Werk von Meyer Burger in Thalheim besucht. Habeck habe dabei betont, es sei eine Frage der europäischen Sicherheit, sich unabhängiger vom asiatischen Markt zu machen,Meyer Burger habe erste Abnahmeverträge bereits in der Tasche. Zum Beispiel mit dem US-Projektierer D. E. Shaw Renewable Investments (DESRI). Die Vereinbarung sehe vor, dass Meyer Burger über einen Zeitraum von rund fünf Jahren ab 2024 seine Heterojunction-Solarmodule mit einer Leistung von mindestens 3,75 und bis zu 5 Gigawatt für Photovoltaik-Kraftwerke von DESRI liefere.Die Rückmeldungen von Installateuren würden zeigen, dass es eine erhebliche Nachfrage nach qualitativ hochwertigeren Produkten "Made in Europe" gebe. Die Wertschöpfungskette im Solar-Sektor müsse unabhängiger von China werden. Die Firma bringe aktuell rund 2,4 Milliarden Euro auf die Börsenwaage. Das sei ein Wort. Und dennoch: Die Firma sei für die Zukunft gut aufgestellt.Die Aktie ist zuletzt etwas heiß gelaufen, Anleger versuchen um 0,60 CHF zum Zug zu kommen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.02.2023)