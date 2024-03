Börsenplätze Meyer Burger-Aktie:



Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Sein Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten. Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleißteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt.



Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV-Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. (26.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Meyer Burger Technology AG (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Exchange-Symbol: MBTN) unter die Lupe.Der angeschlagene Schweizer Solar-Konzern ziehe am deutschen Standort in Freiberg die Reißleine. Laut einer Unternehmenssprecherin hätten am Dienstag alle rund 500 Mitarbeiter ihre Kündigung erhalten. 400 verlören dadurch ihren Arbeitsplatz. Ein weiteres dunkles Kapitel der deutschen Solar-Geschichte.Vorausgegangen sei die Absage von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an den sogenannten Resilienzbonus, mit dem die unter Druck stehenden Hersteller in Europa geschützt werden sollten. Meyer Burger habe die Zukunft des Standorts in Freiburg von dieser Unterstützung abhängig gemacht.Lindner habe sein Nein zu großen Subventionen für die heimische Solarindustrie am Sonntagabend bekräftigt. Am Dienstag habe nun Meyer Burger mit den Kündigungen reagiert. Man habe noch gehofft, dass in Berlin die Einsicht reife, dass die Unterstützung nötig sei, habe die Sprecherin gesagt. Dies habe sich endgültig zerschlagen. Der Schritt des Schweizer Solar-Unternehmens überrasche daher nicht. Ohnehin habe Meyer Burger bereits im Februar die Absicht angekündigt, das Werk in Freiberg zu schließen.Meyer Burger stecke seit vielen Jahren in den roten Zahlen fest. Der Turnaround habe nie so recht gelingen wollen. Vor allem die asiatische Billig-Konkurrenz mache den Schweizern seit vielen Jahren zu schaffen. Subventionen bei der Solarmodulherstellung in China hätten zu einer gravierenden Marktverzerrung geführt, habe Geschäftsführer Gunter Erfurt erklärt. Bei der Fabrik in Freiberg handele es sich nach eigenen Angaben um den größten Betrieb für die Solarmodulproduktion in Europa.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link