Kurzprofil Meyer Burger Technology AG:



Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Sein Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie hocheffiziente Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von Wafern, Solarzellen und Solarmodulen. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.



Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). (02.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meyer Burger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Solarmodul-Herstellers Meyer Burger (ISIN: CH0108503795, WKN: A0YJZX, Ticker-Symbol: M6YA, SIX Swiss Ex: MBTN, Nasdaq OTC-Symbol: MYBUF) unter die Lupe.Die Meyer Burger-Aktie verliere am Donnerstag deutlich. Der Titel sei um rund 20 Prozent eingebrochen, nachdem der Konzern mitgeteilt habe, das Produktionsziel für 2023 nicht zu erreichen. Zusätzlich belaste die Mitteilung, dass mit dem norwegischen Staatsfonds ein Großaktionär seine Beteiligung reduziert habe.Für das laufende Jahr werde nun mit einer Gesamtleistung von etwa 800 Megawatt gerechnet, hätten die Schweizer mitgeteilt. Ursprünglich seien für dieses Jahr ein bis 1,2 Gigawatt angestrebt gewesen - nach gut 320 Megawatt 2022.Zu Problemen hätten anhaltende Verwerfungen in weltweiten Lieferketten bei Industrieelektronik geführt. Deshalb verzögere sich der Hochlauf der dritten Fertigungslinie am Standort Freiberg bis in den Sommer.Weiterer Grund für das gekürzte Produktionsziel: Umbauten von mehreren Produktionslinien zur Fertigung einer neuen, einheitlichen Plattform von Solarmodulen. Davon erhoffe sich Meyer Burger Vorteile bei der Skalierbarkeit neuer Fertigungskapazitäten und eine Beschleunigung der Massenproduktion. Zudem böte die neue Plattform nachhaltig hohe Leistung und ansprechende Optik, um langfristig Premiumpreise erzielen zu können.Die Meyer Burger-Aktie gerate infolge der Neuigkeiten stark unter Druck und rutsche nicht nur unter die 50-Tage-Linie, sondern auch aus dem seit Mitte Oktober intakten Aufwärtstrend. Positiv stimme dennoch, dass der Konzern trotz reduzierter Produktionsmenge und Upgrades ein positives Konzernergebnis auf EBITDA-Stufe erwarte.Kurzfristig könnten die Meldungen die Meyer Burger-Aktie weiter belasten. Für langfristig orientierte Anleger bietet der Kursrutsch jedoch eine Möglichkeit zum Einstieg, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link