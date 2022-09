Die geldpolitische Straffung habe in den letzten Monaten an Tempo gewonnen, da die Inflationsrate und die Inflationserwartungen stärker gestiegen seien als zunächst erwartet. Das entschlossene Handeln der Zentralbank dürfte sowohl die Konsumtätigkeit der privaten Haushalte beeinträchtigen als auch die Investitionsentscheidungen der Unternehmen. Diese würden ebenfalls unter den veränderten Rahmenbedingungen für die Investitionen im Energiesektor leiden. Gleichzeitig habe sich auch der Wachstumsausblick in den USA deutlich eingetrübt, sodass die Exportnachfrage darunter leiden sollte. Im Moment würden die Belastungen für das Wachstum überwiegen. Die Zentralbank dürfte gezwungen bleiben, die Geldpolitik noch weiter zu straffen, denn erstens bleibe die Inflation deutlich oberhalb des Inflationsziels der Zentralbank, des Weiteren werde Banxico stark von der FED beeinflusst, wo die Zeichen auf "entschlossene" Straffung stünden.



Präsident Andres Manuel Lopez Obrador konzentriere sich seit seiner Amtseinführung auf die Bekämpfung der Korruption und die Ausweitung der Sozialausgaben. Letzteres solle allerdings ohne eine Ausweitung des Budgetdefizits erfolgen, weshalb die öffentlichen Investitionen eingeschränkt würden. Seine Politik nehme wenig Rücksicht auf die Belange der Unternehmen, was zu einer deutlichen Investitionszurückhaltung geführt habe. Mittelfristig dürfte Mexiko davon profitieren, dass die USA einen Fokus auf sichere Wertschöpfungsketten legen würden.



Die anhaltende Wachstumsschwäche und die gestiegene öffentliche Verschuldung würden die Bonität Mexikos auf den Prüfstand stellen und die Gefahr erhöhen, dass aus einer der traditionell besten Bonitäten Lateinamerikas ein "Fallen Angel" werde. Noch profitiere das Land von einer guten Schuldenstruktur und einer großen lokalen Investorenbasis. Aber das Land sei krisenanfällig: Die Wirtschaft sei stark von der Entwicklung in den USA abhängig, und der Ölsektor spiele eine zentrale Rolle bei den Staatseinnahmen. Die Zunahme der Drogengewalt laste ebenso auf dem Investorenvertrauen wie die Unsicherheit über die Politik der Regierung. Moody's habe im Juli das Rating gesenkt (auf Baa2) und liege nun auf einem Niveau mit S&P (BBB). Fitch liege mit BBB- eine Stufe niedriger. Der Rating-Ausblick sei bei allen drei Agenturen nun stabil. (Ausgabe vom 16.09.2022) (19.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die mexikanische Regierung hat jüngst das Budget für das kommende Jahr vorgestellt, so die Analysten der DekaBank.Präsident AMLO bleibe sich treu und habe ein weitgehend konservatives Budget präsentiert. Nach einem aktuell erwarteten Primärüberschuss von 0,1% des BIP für 2022 sollte im kommenden Jahr ein kleines Primärdefizit von 0,2% des BIP verzeichnet werden. Dies entspreche einem Budgetdefizit von 3,6% des BIP und sollte die öffentliche Verschuldung von aktuell 48,7% auf 49,2% des BIP bringen, was noch als moderat bezeichnet werden könne. Problematischer als die Budgetziele scheinen aktuell die Annahmen der Regierung hinsichtlich der Rahmenbedingungen für das Budget, so die Analysten der DekaBank. Die Regierung gehe von einem BIP-Wachstum von 3% aus, während am Markt deutlich niedrigere Wachstumsraten für das lateinamerikanische Land erwartet würden. Der Bloomberg-Median rechne mit einem Rückgang des Wachstums von 2,0% in diesem Jahr auf nur 1,5% im kommenden Jahr. Die Analysten würden nur ein geringfügig höheres Wachstum (1,6%) erwarten. Sogar die Zentralbank rechne mit einem geringeren Wachstum als die Regierung (1,6%). Auch wenn das mexikanische Wachstum in den letzten Quartalen eher auf der oberen Seite überrascht habe, würden für die kommenden Quartale eher die Belastungen überwiegen.