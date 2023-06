(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(6a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit einem Dritten über dieses Unternehmen oder Finanzinstrument getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Dritten und/oder Unternehmen und/oder Emittenten des Finanzinstruments der Entwurf der Analyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mexedia-Aktie:



Euronext Paris-Aktienkurs Mexedia-Aktie:

34,20 EUR -3,39% (02.06.2023, 12:23)



ISIN Mexedia-Aktie:

IT0005450819



WKN Mexedia-Aktie:

A3C33K



Euronext Paris-Symbol Mexedia-Aktie:

ALMEX



Kurzprofil Mexedia S.p.A. - Societŕ Benefit:



Mexedia (ISIN: IT0005450819, WKN: A3C33K, Euronext Paris-Symbol: ALMEX) ist ein Technologieunternehmen, das innovative Technologien zur Verwaltung aller Kommunikationsaktivitäten zwischen Marke und Kunde anbietet. (05.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Mexedia-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mexedia S.p.A. SB (ISIN: IT0005450819, WKN: A3C33K, Euronext Paris-Symbol: ALMEX) weiterhin zu kaufen.Mexedia S.p.A. - Societŕ Benefit (Mexedia) sei ein Technologieunternehmen, das in der Telekommunikationsbranche tätig sei. Mexedia diene als Vermittler für Voice-Traffic und SMS auf Großhandelsebene und erleichtere den Handel zwischen den Carriern. In der Telekommunikationsbranche würden internationale Telefongespräche und SMS-Nachrichten als handelbare Waren behandelt, die wie an der Börse zwischen Telekommunikationsunternehmen gehandelt würden. Voice beziehe sich auf internationale Anrufe, während sich A2P-SMS auf über Apps empfangene Nachrichten beziehe. Mexedia biete seinen Kunden auch feste und kostengünstige Echtzeitliquidität via Factoring für den Handel mit Sprach- und SMS-Diensten an. Alle Aktivitäten würden sich in der Plattform Mexedia Exchange bündeln, auf der besicherte Forderungen von Schuldnern an Investoren in Form von Asset-Backed Securities veräußert würden. Durch diese Tätigkeit erwirtschafte Mexedia eine Arbitrage-Marge, die sich aus dem Vorschießen von Geld in Echtzeit gegen die Versteigerung der Forderungen ergebe.Das Telekommunikationsgeschäft von Mexedia weise ein starkes Wachstum und eine hohe Rentabilität auf. Das Unternehmen wandele sich aktuell in ein Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriere, seinen Kunden fortschrittliche technologische Dienstleistungen und ein umfassendes Kundenerlebnis zu bieten. Um dies zu erreichen, habe Mexedia eine Customer eXperience Platform as a Service (CXPaaS) entwickelt, die Unternehmen cloudbasierte Dienste und APIs zur Verfügung stelle. Mexedia habe eine vertikale Struktur und biete eine Reihe innovativer Technologien und Tools an, die in ein technologisches Ökosystem integriert seien und die gesamte kundenorientierte Kommunikation erleichtern würden.Im Jahr 2022 habe das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 6,9% auf 140,9 Mio. Euro (VJ: 131,8 Mio. Euro) verzeichnet, der auf neue und bessere Angebote im Sprach- und SMS-Traffic zurückzuführen sei. Der Großteil des Umsatzes sei von der irischen Tochtergesellschaft mit dem ursprünglichen Geschäftsmodell erwirtschaftet worden. Trotz gestiegener Aufwendungen habe sich das EBITDA deutlich um 18,7% auf 8,37 Mio. Euro (7,05 Mio. Euro) verbessert. Das Nettoergebnis sei um 49,8% auf 4,43 Mio. Euro (VJ: 2,96 Mio. Euro) gestiegen.Ein wichtiger Eckpfeiler der Wachstumsstrategie werde die neue Mexedia ON-Plattform sein, die als Customer eXperience Platform as a Service (CXPaaS) für Unternehmen, insbesondere in der Telefonbranche, entwickelt worden sei, um die Kundenbindung zu verbessern und ein nahtloses und konsistentes Erlebnis zu bieten. Die Plattform biete verschiedene Funktionen, darunter virtuelle Agenten und Assistenten, Omnichannel-Kommunikation, Automatisierung, Datenanalyse und innovative Kanäle wie Metaverse und Smart Voice Assistance. Sie umfasse auch einen offenen App-Store, der es Entwicklern und Marktteilnehmern ermögliche, eine breite Palette von Anwendungen für Mexedia ON zu erstellen und zu verkaufen, wie z. B. Sentimentanalyse, Sprachbiometrie, Sprachanalyse, RPA, VR- und AR-Erfahrung, Voice Smart Assistants, OTP- und 2FA-Authentifizierung und vieles mehr. Der App-Store biete außerdem Dienste für SMS-Marketing, Lead-Generierung, Content-Marketing und Nummernmaskierung an. Ziel von Mexedia ON sei es, das vielfältigste und leistungsfähigste Ökosystem von CXPaaS-Lösungen für Marken zu sein.Die Analysten der GBC AG würden davon ausgehen, dass Mexedia Ltd, die irische Tochtergesellschaft, mit einem geschätzten EBITDA von 6,3 Mio. Euro im Jahr 2023 der wichtigste Ertragsbringer des Unternehmens bleiben werde. Dieser Wert solle bis 2025 auf 8 Mio. Euro ansteigen, was einen starken und nachhaltigen Wachstumskurs widerspiegele. Die Analysten der GBC AG würden ein Nettoergebnis von 5,53 Mio. Euro im Jahr 2023, 10,48 Mio. Euro im Jahr 2024 und 14,49 Mio. Euro im Jahr 2025 prognostizieren.Auf Basis seines DCF-Modells hat Matthias Greiffenberger, Analyst der GBC AG, ein Kursziel von 46,50 Euro ermittelt und vergibt vor dem Hintergrund des hohen Upside-Potenzials das Rating "kaufen" für die Mexedia-Aktie. (Analyse vom 02.06.2023)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: