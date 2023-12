Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel von 36,00 Euro (bisher: 46,50 Euro) ermittelt und stufen die Mexedia-Aktie aufgrund des hohen Kurspotenzials mit "kaufen" ein. Der Grund für das veränderte Kursziel sei die verfeinerte Prognose. (Analyse vom 06.12.2023)



Mexedia (ISIN: IT0005450819, WKN: A3C33K, Ticker-Symbol: 41R) ist ein Technologieunternehmen, das im Juli 2022 zur Benefit Corporation wurde. Ursprünglich auf den internationalen Verkauf von Sprach- und SMS-Terminierungsdiensten fokussiert, bietet das Unternehmen heute darüber hinaus fortschrittliche technologische Dienstleistungen durch eine Vielzahl innovativer Technologien und Tools für Kundenerlebnis, Geschäftsautomatisierung und Business Intelligence an. Dies erleichtert die Übernahme und Integration von KI-Modellen, IoT-Systemen sowie unkonventionellen Kanälen wie Virtual Reality und Augmented Reality.



Das Geschäftsmodell von Mexedia stützt sich auf zwei Hauptgeschäftseinheiten von hoch synergistischer und ergänzender Natur. Diese können das Cross-Selling-Potenzial zwischen den angebotenen Dienstleistungen vervielfältigen: Die Bereitstellung von Sprach- und SMS-Terminierungsdiensten in einem konsolidierten Markt erfolgt auch über fortschrittliche und innovative technologische Tools. Gleichzeitig erfolgt die Bereitstellung von Technologiedienstleistungen der neuen Generation über verschiedene Kanäle. (06.12.2023/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Mexedia-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Mexedia S.p.A. (ISIN: IT0005450819, WKN: A3C33K, Ticker-Symbol: 41R).In der ersten Hälfte des Jahres 2023 habe die Mexedia-Gruppe einen erheblichen Anstieg ihres Umsatzes verzeichnet, angetrieben durch die strategischen Übernahmen von Phonetime Inc. und Matchcom Telecommunications Inc., die durch ihre Tochtergesellschaft Mexedia Inc. abgeschlossen worden seien. Diese Übernahmen hätten die Erlöse aus sprachgestützten elektronischen Terminierungsdiensten, die zuvor Mexedia Ltd zugeordnet gewesen seien, auf den florierenden US-Markt verlagert. Dieser Schritt habe darauf abgezielt, die Wettbewerbsposition der Gruppe zu stärken und die reibungslose Integration dieser neu erworbenen Unternehmen zu orchestrieren.Gleichzeitig habe Mexedia S.p.A. SB, das Mutterunternehmen, die Einführung von SMS-elektronischen Terminierungsdiensten initiiert. Dies habe zu deutlich positiven Auswirkungen auf den Umsatz und die Marge geführt. Infolgedessen habe die Mexedia-Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 konsolidierte Umsatzerlöse von 133,36 Mio. Euro verzeichnet, was einem beachtlichen Wachstum von 59,4% im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2022 (VJ: 83,68 Mio. Euro) entspreche.Das EBITDA sei stabil geblieben und habe sich auf 4,10 Mio. Euro belaufen, was einem Anstieg um 1,9% gegenüber der konsolidierten Zahl für denselben Zeitraum des Vorjahres (VJ: 4,03 Mio. Euro) entspreche. Mexedia Ltd., die in Irland registrierte Tochtergesellschaft, habe 71% zum EBITDA beigetragen, der verbleibende Anteil sei der in den USA registrierten Tochtergesellschaft Mexedia Inc. zugeschrieben worden. Der Rückgang der EBITDA-Marge habe aus dem laufenden Optimierungsprozess der US-Unternehmen resultiert, der voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein werde.In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hätten sich die Finanzaufwendungen auf 2,36 Mio. Euro belaufen, verglichen mit 1,72 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Dieser Anstieg sei hauptsächlich auf mehr Working Capital und auf Fremdwährungsverlusten im Zusammenhang mit dem Mehrwährungsgeschäft der US-Tochtergesellschaft Matchcom Telecommunications Inc. zurückzuführen.Zum 30. Juni 2023 verzeichne das Eigenkapital einen leichten Rückgang und belaufe sich nun auf 49,19 Mio. Euro, was einem Rückgang um 21,5% im Vergleich zu den 62,7 Mio. Euro am 31. Dezember 2022 entspreche. Der Rückgang des Eigenkapitals um 14,97 Mio. Euro sei auf einen Konsolidierungsunterschied aus Verlustvorträgen zurückzuführen. Es sei zu betonen, dass diese Verluste genutzt werden sollten, um den Steuersatz zu senken, was letztendlich einen positiven Einfluss auf den Cashflow des Unternehmens haben sollte.Darüber hinaus habe sich die Bilanzsumme erheblich ausgeweitet, vor allem aufgrund gestiegener Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die nun 50,00 Mio. Euro betragen würden im Vergleich zu den 4,10 Mio. Euro am 31. Dezember 2022. Dieser Anstieg resultiere direkt aus der Übernahme von Phonetime Inc. und Matchcom Telecommunications Inc. Als Konsequenz liege die Eigenkapitalquote nun bei 33,9%, im Gegensatz zu 64,7% am 31. Dezember 2022.Nach Gesprächen mit dem Management auf der MKK-Konferenz in München hätten die Analysten ihre Prognose verfeinert. Ihre aktualisierten Prognosen würden von einem Umsatz von 280 Mio. Euro für 2023 und 300 Mio. Euro für 2024 ausgehen. Das Management setze strategisch auf Margenverbesserung neben nachhaltigem Wachstum. Mit der Einführung neuer Funktionen wolle das Unternehmen den Anforderungen des Marktes gerecht werden. Darüber hinaus werde bewusst ein schrittweiser Übergang von bestehenden Umsatzströmen zu Geschäftsmöglichkeiten mit höheren Margen angestrebt.