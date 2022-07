Auch für Unternehmen werde Metaverse eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel würden virtuelle Besprechungen sich zukünftig real anfühlen. Gerade im Industriesektor würden sich Menschen aus der ganzen Welt in virtuellen Meetings treffen können und aufgrund der fortschrittlichen Technologie das Gefühl haben, dass sie wirklich anwesend seien. Darüber hinaus gebe es auch viele Möglichkeiten im Retailbereich. So hätten Luxusmarken von Balenciaga und Ralph Lauren bis hin zum schwedischen Mode-Giganten H&M bereits die Chancen des Metaverse erkannt, um ihren Kunden digital eine weiteres Einkaufsuniversum zu bieten. Am weitesten seien schon heute Firmen wie Nike, das die RTFKT-Studios, eine Firma mit Schwerpunkt auf digitale Objekte, Ende 2021 übernommen habe. Bald darauf seien ihren Fans erstmals "digitale" Sneaker zum Kauf angeboten worden, die sich schnell als Sammlerstücke entwickelt hätten. Bis heute würden sie ausschließlich von Avatars spazieren geführt.



Neue Wege werde es auch im Immobiliensektor geben, beispielsweise beim Kauf eines Hauses. Kunden, die sehen möchten, wie ein potenzielles Haus aussehe, könnten dies zukünftig ganz einfach über Metaverse machen. Bereits heute würden diverse Einrichtungshäuser Augmented Reality nutzen, um ihren Kunden zu zeigen, wie sich das Möbelstück in ihren vier Wänden einfügen würde.



Damit das Metaverse allerdings Realität werde, würden Unternehmen wie Nokia oder wie Nvidia gebraucht, welche sowohl die Rechenleistung als auch die Chips oder die Infrastruktur liefern würden. Die Investitionsstrategie könnte hier also genauso aussehen wie heute bei Elektroautos: Eine Möglichkeit sei es, in beispielsweise einen Tesla zu investieren. Die andere Möglichkeit bestehe darin, an der Wertschöpfungskette eines Elektroautos zu partizipieren. Diese Unternehmen seien oftmals potenziell deutlich billiger als die sozusagen offensichtlichen Player. Bisher gebe es allerdings nicht viele Unternehmen, die am Markt hinsichtlich Metaverse aktiv seien, aber die Zahlen steigen würden.



Über Venture Capital und Private Equity seien in den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 bereits mehr als 120 Milliarden Dollar in das Metaverse investiert worden, mehr als das Doppelte der 57 Milliarden aus 2021. Große Technologieunternehmen seien die größten Investoren - und zwar in weitaus größerem Umfang, als sie es beispielsweise bei der künstlichen Intelligenz (KI) in einem ähnlichen Entwicklungsstadium gewesen seien.



Bereits recht aktiv auf dem Metaverse-Terrain seien viele Gaming-Unternehmen und aufgrund der Marktkorrektur könnten Einstiege sinnvoll sein. Zudem seien die Erträge relativ gut im Vergleich zu vielen anderen Bereichen. Außerhalb der Gaming-Branche seien viele Unternehmen gerade erst in der Business-Plan Phase für ihre Metaverse-Aktivitäten. Hier zahle man eventuell einen zu hohen Preis für noch zu unkonkrete Geschäftspläne. Besonders Branchen wie die Logistik oder Telekommunikation könnten bei der Umstellung auf das Metaverse zurückfallen. Kurzum Metaverse und seine Investmentmöglichkeiten seien aufgrund der Unsicherheit noch stark zu beobachten.



Was letztendlich Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) bzw. das ehemalige Facebook betreffe, bleibe abzuwarten, wie erfolgreich sie sein würden. Denn Meta setze aktuell alles auf eine Karte. Vergangenes Jahr habe das Unternehmen mehr als 10 Milliarden Dollar in das Metaverse-Ökosystem investiert. Sie würden eindeutig ein großes Risiko eingehen, gleichzeitig würden sie aber auch versuchen in dieser Transition die Führung zu übernehmen. Aktuell werde Meta mit einer recht interessanten Bewertung gehandelt. Einzig die Gewinnvisibilität sei schwer einzuschätzen. (20.07.2022/ac/a/m)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Metaverse steht für digitale Erlebniswelten, so Mikko Ripatti, Senior Client Portfolio Manager DNB Asset Management.Aufgrund der hohen Rechenleistungen würden Experten eine vollständige Realisierung frühestens in 20 Jahren erwarten. Mikko Ripatti sehe das differenziert:Eigentlich sei Metaverse schon heute Realität, vor allem bei den Gaming-Firmen und den von ihnen geschaffenen Umgebungen. Allerdings bleibe insgesamt abzuwarten, was das Metaverse tatsächlich genau sein werde und wie es sich entwickeln werde. Es jetzt schon zu definieren, könnte die Vorstellungskraft der Visionäre beeinflussen.