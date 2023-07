Wien (www.aktiencheck.de) - Metas (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) Twitter-Konkurrent "Threads" (+1,2%) hat innerhalb von fünf Tagen nach dem Start die Marke von 100 Millionen Anmeldungen überschritten, sagte CEO Mark Zuckerberg am Montag und löste damit ChatGPT als die am schnellsten wachsende Online-Plattform ab, die diesen Meilenstein erreicht hat, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Daimler Truck (-0,5%) erhöhe seine Ergebnis- und Umsatzprognose aufgrund der Entspannung in der Lieferkette, der stärkeren Nachfrage in den Kernmärkten und im After-Sales-Geschäft. Das Unternehmen habe seine Prognose für die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft für das Geschäftsjahr 2023 auf eine Bandbreite von 8,5 bis 10% von zuvor 7,5 bis 9% aktualisiert. (11.07.2023/ac/a/m)

