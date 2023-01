Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2023 haben sich die Industrierohstoffe bisher günstig entwickelt, da China die meisten Covid-Beschränkungen aufgehoben hat und die Wirtschaftsdaten auf eine leichte Rezession hinzudeuten scheinen, so die Analysten von Postbank Research.



Der kurzfristige Ausblick sei jedoch nicht sehr günstig. Lieferprobleme könnten die Entwicklung der zyklischen Metalle im Jahr 2023 beeinträchtigen. Es werde erwartet, dass die Kupferpreise in den nächsten sechs Monaten auf fast 7.000 USD/MT fallen würden, die Aluminiumpreise sollten in einem Seitwärtsband bleiben, und die Eisenerzpreise dürften in der ersten Jahreshälfte bei etwa 110 USD/MT liegen. Nach 2023 dürften die wichtigsten Industriemetallmärkte mit strukturellen Defiziten konfrontiert sein, und wenn der globale Zyklus wieder anziehe, könnte sich der Markt erneut niedrigen Lagerbeständen und einem unelastischen Angebot gegenüber sehen. Es werde erwartet, dass Gold bis zum Jahresende gut abschneide, da die FED im Zinsanhebungszyklus eine Pause einlegen dürfte, und die physische Nachfrage der Zentralbanken anhalten sollte.



Befürchtungen für ein Überangebot an Metallen könnten in nächster Zeit das Preisgeschehen dominieren. (Ausgabe vom 16.01.2023) (17.01.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Kupfer COMEX Rolling



