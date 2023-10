Dies drücke wohl auf den Preis von Kupfer und anderen Metallen, von denen die grüne Energiewende abhänge. Zudem sei dies ein guter Grund für die Bergbauunternehmen, sich um Innovationen zu bemühen und neue Abbau- und Verarbeitungstechnologien zu entwickeln.



"Wir sind der Meinung, dass die Aktien von Bergbauunternehmen nicht nur dann eine Chance bieten, wenn die Metallpreise aufgrund der grünen Energiewende steigen", so Rozemuller. "Sondern auch dann, wenn die Bergbauunternehmen neue Bergbautechnologien entwickeln, um die Angebotslücke in ihren bestehenden Betrieben zu schließen."



Die Anleger sollten jedoch beachten, dass der Bergbausektor tendenziell zyklisch sei und von der allgemeinen Wirtschaftsaktivität beeinflusst werde. In einem inflationären Umfeld könnten sich die Aktien von Bergbauunternehmen auch als gute Absicherung gegen steigende Preise erweisen, da auch Metalle den inflationären Kräften unterlägen.



Generell böten Bergbauaktien aufgrund ihrer Korrelation mit den zugrunde liegenden Metallpreisen eine wertvolle Risikostreuung in einem breiteren Aktienportfolio. Die Aktienmärkte würden das einpreisen, was die Ökonomen als "makellose Disinflation" bezeichnen würden - also eine sanft sinkende Inflation. Deshalb könne es ratsam sein, sich gegen das Risiko zu diversifizieren, dass die Inflation nicht sanft zurückgehe.



"Die Metalldiebe haben offensichtlich verstanden, dass die grüne Energiewende von einem großen Angebot an strategischen Metallen abhängt. Allerdings sind dafür auch Innovationen von den Bergbauunternehmen erforderlich, die die Vorkommen ihrer Minen weiter zu erschließen versuchen", habe Rozemuller gesagt. "Eines ist sicher: Sie werden unter dem Druck stehen, ihre Leistung noch weiter zu verbessern, da sich das Rennen um die Dekarbonisierung beschleunigt." (12.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Im Zuge der Energiewende können Versorgungsengpässe bei Metallen die Preise in die Höhe treiben, während die Bergbauunternehmen unter Druck stehen, ihre Lagerstätten weiter auszubauen, so Martijn Rozemuller, CEO von VanEck Europe.In seinem aktuellen Kommentar erkläre der Experte, welche Chancen Bergbauaktien bieten könnten und inwieweit sie sich in einem inflationären Umfeld als Absicherung erweisen könnten.Metallbetrügereien wie beim deutschen Kupferproduzent Aurubis (ISIN DE0006766504/ WKN 676650) im August und dem weltweit tätigen Rohstoffhändler Trafigura im Februar dieses Jahres würden ein Schlaglicht auf den Druckpunkt der grünen Energiewende werfen: Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft erfordere riesige Mengen an Kupfer und anderen strategischen Metallen für die Modernisierung der Stromnetze sowie für den Bau von Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Solarparks.