Was ist Metacade?

Wie funktioniert MCADE?

Eine der attraktivsten Funktionen der MCADE-Münze ist das Metagrants Programm, das den Anstoß zu einer der bahnbrechendsten Funktionen der Plattform gibt. Das System zielt darauf ab, Innovation von innen heraus zu fördern, indem es Entwickler dazu anregt, Konzepte für neue Spiele in einen Pool einzureichen. Die Inhaber von MCADE-Coins prüfen diese Einreichungen und stimmen für ihre Favoriten ab, wobei die beliebtesten eine Finanzierung erhalten. So unterstützt Metagrant den Entwickler während des gesamten Produktionsprozesses, damit er Metacade mit einem überzeugenden neuen Spieltitel versorgen kann, der die bestehenden Mitglieder anspricht und neue Fans anzieht.



Die Übertragung der Stimmrechte ist Teil des letztendlichen Übergangs von Metacade zu einer vollwertigen DAO und unterstützt MCADE dabei, ein Governance-Token zu werden. Darüber hinaus wird MCADE mit einem Staking-Mechanismus ausgestattet sein, so dass die Nutzer im Gegenzug für die Überlassung von Token an die Plattform ein Einkommen erzielen können und die Verwässerung des Token-Angebots von MCADE verhindert wird.



Decentraland (MANA) Preisprognose 2023

Nicht nur bei Decentraland ist der Wert des nativen MANA-Tokens in diesem Jahr gestiegen. Der Preis hat sich seit Anfang des Jahres fast verdoppelt. Allerdings gab es seit dem Erreichen von $0,8388 Anfang Februar einen deutlichen Rückgang auf den aktuellen Wert von $0,59.

Für den Rest des Jahres 2023 wird prognostiziert, dass sich der Wert von MANA erholen und sogar 0,889 $ erreichen könnte. Es dürfte dem Preis aber schwerfallen, sich aus der Flaute zu befreien.



Ist MCADE eine gute Investition?

Anders als Decentraland beginnt Metacade als neues spannendes Projekt in den ersten Monaten des Jahres 2023 bei null. Zudem hat MCADE einen soliden Presale hingelegt, der das Interesse der Anleger bei der Notierung an den Kryptowährungsbörsen erhöht.



Wie Metacade kürzlich bekannt gab, arbeitet das Unternehmen nun auch mit dem führenden Spielesektor Metastudio zusammen, der für Projekte wie Fluch der Karibik und Kung Fu Panda verantwortlich ist. Man erwartet, dass Metastudio das Projekt durch die Bereitstellung von Titeln unterstützen wird, was die Bekanntheit des Projekts noch weiter steigern dürfte.



Da ein starker Aufwärtsdruck auf MCADE zu erwarten ist und der Nutzen des Tokens mit jeder neuen Funktion und einem kontinuierlichen Anstieg der Nutzerzahlen zunimmt, besteht gegenüber dem aktuellen Preis von $0,016 ein enormes Potenzial für einen deutlichen Anstieg des MCADE-Preises.



Da die Vorhersagen für den MANA-Kurs im Jahr 2023 verhalten bleiben, wird MCADE an den Kryptowährungsbörsen eher die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen. Das macht diesen neuen GameFi-Token zu einer der besten Investitionsmöglichkeiten des Jahres 2023 und darüber hinaus. (20.04.2023/ac/a/m)



Weitere Informationen, einschließlich zum Kauf von MCADE, finden Sie hier.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Metacade Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.

