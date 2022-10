Was ist Metacade?

Etablierte Play2Earn Spiele zu spielen

Web3-Spiele zu testen, die von der eigenen Community entwickelt worden

Die neuesten Jobangebote im Bereich Web3-Gaming zu erkunden

Durch Spielebewertungen und mehr, Geld zu verdienen

Voting! - Gib deine Stimme ab und beeinflusse, welche Spiele finanziert werden

Die Roadmap von Metacade

Was macht Metacade so einzigartig?

Auf die Community fokussiert

Viele der aktuellen Metaverse-Projekte werden von externen Investoren finanziert und nicht von der Community, die sie nutzt.



Metacade stellt das traditionelle Modell auf den Kopf, indem es Nutzern ermöglicht, ihre eigenen Spiele zu entwickeln. Wenn du am Token-Pre-sale teilnimmst, kannst du bei einem aufregenden neuen Projekt von Anfang an dabei sein.



Die meisten Metaverse-Spiele und GameFi-Projekte werden mit Hilfe von erfahrenen Risikokapitalgebern entwickelt. Metacade war immer darauf ausgelegt, bis Ende 2024 in ein von DAO betriebenes Projekt überzugehen. Das Herzstück dieses Projekts ist die Community, deshalb ist es so aufgebaut, dass es allen dient.



Viel mehr als nur Spiele

Das beste Metaverse-Spiel ist einzigartig und voller Abwechslung. Aber Metacade ist nicht nur ein Spiel. Es ist ein Community Hub, in dem Dutzende von verschiedenen Spielen existieren. Es ist ein großartiger Ort, um sich zu unterhalten und Spaß zu haben. Das Potenzial dieser Technologie ist extrem hoch. Mit Metacade können Spieler/innen mit Freunden in Kontakt treten, neue Beschäftigungsmöglichkeiten finden und an spannenden Turnieren für verschiedene Spiele teilnehmen.



Andere Metaverse-Projekte erreichen vielleicht nur ein einziges Segment des Marktes. Metacade hat die Fähigkeit, ein breites Publikum zu erreichen.



Für alle Arten von Gamer gedacht

Spieler/innen werden viele Möglichkeiten haben, mit Metacade auf eine Weise zu interagieren, die ihren Interessen entspricht. Metacade hat für jeden etwas zu bieten, egal ob du ein Hardcore-Gamer bist, der sich in spannenden Wettkämpfen messen will, oder ein Gelegenheitsspieler, der einfach nur mit seinen Freunden online abhängen möchte.



Einzigartig in dem, was es tut

Wenn man sich alle Funktionen anschaut, die Metacade anbietet, merkt man schnell, wie einzigartig das Projekt ist. Dieses Funktionen sind die Grundpfeiler, die zum Erfolg im Web3-Gaming führen können.



Metacades Potenzial

Ob Metacade populär wird oder nicht, steht noch in den Sternen. Die potenziellen Vorteile dieses Projekts sind unglaublich groß, mit jedem der oben genannten Gründe. Du kannst es mit anderen beliebten Web3-Gaming-Hubs wie The Sandbox und Decentraland vergleichen - die jeweils mit über einer Milliarde Dollar bewertet wurden.



Metacade befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Das Team, das hinter diesem Projekt steht, schafft ein neues Web3-Projekt mit einem größeren Marktpotenzial als die meisten anderen. Weswegen wir glauben, dass dieses GameFi-Projekt eine der besten Investitionen ist, die du im Jahr 2023 und allgemein für die Zukunft tätigen kannst.



Du kannst am Metacade Pre-Sale hier teilnehmen.

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wenn du die besten Metaverse-Projekte für 2023 findest, bist du in einer guten Position, um zu profitieren, wenn der Bull-Run zurückkehrt. Schon jetzt suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, Web-3.0-Spiele in ihre Web-2.0-Strategien zu integrieren . Es gibt dreieinviertel Milliarden Gamer auf der ganzen Welt , es ist also klar, dass dies ein wachsender Trend ist.Metacade ist ein neues GameFi Web3-Spielprojekt, dass das Potenzial hat, zu den besten Metaverse-Gaming-Projekten zu gehören, die es gibt. Wenn du mit dieser neuen Technologie noch nicht vertraut bist, empfehlen wir dir, weiterzulesen. So kannst du dich über die neuesten Trends und Innovationen auf dem Laufenden halten. Wir haben alle Informationen, die du über dieses aufstrebende Metaverse-Projekt brauchst - und warum es im nächsten Jahr ein echter Renner sein könnte. Metacade strebt an, eine Web3-Community zu werden, die ihre Nutzern mit einer Menge von Informationen und hilfreichen Werkzeugen dient. Sie sollen dir dabei helfen, dich mit deinesgleichen zu verbinden und die neuesten Trends im Blockchain-Krypto-Bereich und das Web3 zu entdecken. Die Spielhalle, die du als kleines Kind mit deinen Freunden besucht hast, ist genau wie Metacade - beide sind voller Spaß, Erinnerungen und Spannung. Es gibt keine bessere Möglichkeit, Spaß zu haben und deine Fähigkeiten zu verbessern, als Spiele zu spielen. Du entscheidest! Entweder mit Freunden oder allein. Metacade ist eine ausgezeichnete neue Möglichkeit, die Spielern ein wirklich individuelles Spielerlebnis bietet. Alles in einem, die perfekte Möglichkeit, lustige und einzigartige Erlebnisse online zu sammeln.Die Nutzer kriegen die Möglichkeit:Dieses Projekt wird mit MCADE-Tokens finanziert. Eine starke und leidenschaftliche Gemeinschaft, die sich zusammenschließt, um das bestmögliche Metaverse-Projekt aufzubauen, das das Potenzial hat, Großes zu erreichen.Wenn du ein erfolgreiches Metaverse-Projekt auf die Beine stellen willst, brauchst du eine gut geplante Roadmap, um es zu verwirklichen. Die Plattform von Metacade hat das Potenzial, erfolgreicher zu sein als jedes andere Metaverse-Projekt da draußen. Das Team dieses Unternehmens hatDas Team arbeitet außerdem an der Entwicklung fortschrittlicherer Systeme, mit denen Spieler/innenkönnen. Diese neuen Systeme werden den Community-Mitgliedern die Möglichkeit geben, mit den besten Metaverse-Spieloptionen im Metacade-Ökosystem ein Einkommen zu erzielen.Sobald das Projekt abgeschlossen ist und das Team es für stabil hält, wird es auch. Damit hat die Community das letzte Wort über die Zukunft eines der besten Metaverse-Spiele.Metacade ist ein leistungsstarkes und beliebtes Web3-Projekt mit viel Potenzial. Bei der großen Auswahl an Metaverse-Spielen, die es derzeit gibt, kann es schwierig sein zu entscheiden, welches die beste Option für dich ist. Wir haben jedoch eine Liste mit vier Spielen zusammengestellt, die dich sicher interessieren werden. Für welches wirst du dich entscheiden?