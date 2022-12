Metacade zeigt bereits Anzeichen, den Apecoin zu überholen

Warum fällt Apecoin (APE)?

APE ist keine gute Langzeitinvestition

Was ist Metacade?

Metacade ist die erste Community-Spielhalle von Web3. Sie ist ein Treffpunkt, an dem Spieler und Community-Mitglieder zusammenkommen können, um Kontakte zu knüpfen, die angesagtesten Web3-Spiele zu spielen und sogar ihren beruflichen Horizont zu erweitern.



Metacade ist nicht nur ein einziges Spiel. Sie beherbergt viele davon sowie eine Vielzahl von Turnieren, von der Community organisierte Veranstaltungen und Jobmöglichkeiten für angehende Web3-Mitarbeiter.



Wenn du all das zusammen nimmst, erhältst du ein Projekt, das sich von den üblichen GameFi- oder P2E-Investitionsmöglichkeiten abhebt. Du bekommst einen Knotenpunkt für alles, was mit Web3 zu tun hat, der sich zu einem Treffpunkt für alles entwickeln könnte, was Krypto zu bieten hat.



Metacade wird erfolgreicher sein als Apecoin - Hier ist der Grund

Wenn du versuchst, dich zwischen einer Investition in Metacade oder Apecoin zu entscheiden, dann solltest du dich in jedem Fall für Metacade entscheiden. Hier sind einige der wichtigsten Gründe dafür.



Erstens ist Metacade für alle da - nicht nur für Nischenenthusiasten und Unterstützer wie APE. Der Community-Hub von Metacade ist so konzipiert, dass er Spieler aus allen Bereichen, Genres und Wettbewerbsinteressen einschließt. Yuga Labs hat Apecoin entwickelt, um den Inhabern ihrer NFTs zu dienen.



Darüber hinaus ist Metacade Community-zentriert. Yuga Labs kontrolliert jeden Aspekt der Entwicklung von Apecoin und Otherside. Dies widerspricht dem Grundgedanken der Kryptowährung, nämlich der Dezentralisierung.



Schließlich steht Metacade noch ganz am Anfang. Wie wir bereits erwähnt haben, ist Apecoin ein alter Hut. Metacade hingegen befindet sich noch in der Pre-Sale-Phase seiner Entwicklung. Das bedeutet, dass du die Möglichkeit hast, in ein Projekt einzusteigen, das ein gewaltiges Ausmaß annehmen könnte. Eine bessere Gelegenheit als diese wirst du nicht finden.



Metacade (MCADE) ist ohne Zweifel die bessere Investitionsmöglichkeit

Der MCADE-Token von Metacade könnte eine der heißesten Krypto-Investitionsmöglichkeiten des Jahres 2023 sein. Es ist der Treibstoff für Metacades Community-zentrierte Vision der Zukunft von Web3 und hat eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Diese reichen von Eintrittsgeldern für Turniere bis hin zur Bezahlung von Stellenausschreibungen und darüber hinaus.



Wenn man all dies zusammennimmt, wird zu 100% klar, dass MCADE der Token ist, in den du investieren solltest. Bist du bereit, loszulegen? Schau dir die Links unten an.



Bored Ape Yacht Club (BAYC) ist ein bahnbrechendes NFT-Projekt mit einem Coin (APE), der immer noch einen der höchsten Floor Prices in der gesamten Kryptowelt aufweist. Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass der Token, den dieses Projekt auf den Markt gebracht hat, nie wieder sein Allzeithoch erreichen wird. Auf der anderen Seite haben neue Projekte wie Metacade ein herausragendes Potenzial und können nur nach oben gehen.APE wurde geschaffen, um als Dienstleistungs- und Governance-Token für das Ökosystem des Bored Ape Yacht Clubs zu dienen. Das Team hinter dem Projekt, Yuga Labs, entwickelt derzeit ein Web3-Spiel, das NFTs zum Leben erweckt, sowie verschiedene andere Projekte, die alle Apecoin als Zahlungsmittel benötigen.Als der Apecoin im Frühjahr 2021 auf den Markt kam, schoss er schnell auf über 26 Dollar pro Coin hoch. Seitdem ist er jedoch um fast 85 % von diesem Wert gefallen und wird derzeit mit nur 4,21 $ pro Token gehandelt.Krypto befindet sich derzeit in einem Bärenmarkt, so dass natürlich alles von seinen Allzeithochs entfernt ist. Wenn man die Dinge jedoch objektiv betrachtet, ist es unwahrscheinlich, dass Apecoin jemals ein neues Allzeithoch erreichen wird. Dafür gibt es mehrere Gründe.Erstens erreichte Apecoin sein Allzeithoch in einer Zeit geringer Liquidität. Dadurch wurde die Zahl der potenziellen Verkäufer künstlich verringert, was die Preise erheblich ansteigen ließ.Darüber hinaus werden bald viele weitere Apecoin-Token in Umlauf kommen. Nur etwa 300 Millionen der 1 Milliarde Apecoin-Token sind derzeit im Umlauf.Schließlich ist Apecoin ein alter Hut. Investoren neigen dazu, neuere Projekte zu bevorzugen, weil ihr Potenzial als grenzenlos angesehen wird, während Apecoin bereits seine Obergrenze erreicht hat. Es lohnt sich also nicht mehr, in ihn zu investieren.All diese Faktoren führen zu der Tatsache, dass Apecoin im Jahr 2022 und darüber hinaus keine gute langfristige Investition ist. Es ist unwahrscheinlich, dass der Apecoin jemals wieder sein Allzeithoch erreicht, was bedeutet, dass etwaige Preissteigerungen nur geringfügig sein werden.Du bist besser dran, wenn du dich nach einem neuen Token mit mehr Aufwärtspotenzial umsiehst, wenn du deine Gewinne während des nächsten Krypto-Bullenmarktes maximieren willst.