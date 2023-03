Wien (www.aktiencheck.de) - Bei Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) konnten sich die Anteilseigner gestern über ein Kursplus von 7,3% "freuen", nachdem die Facebook-Mutter den Abbau von weiteren rund 10.000 Stellen angekündigt hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dagegen seien die Aktien von United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) nach einem enttäuschenden Quartalsausblick der Fluggesellschaft um fast 5,5% abgesackt.Nachdem E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) bereits im Februar vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 geliefert habe, die über den Markterwartungen gelegen hätten, habe der Essener Stromkonzern nun den Ausblick für 2023 nachgelegt. Es werde ein bereinigtes EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen) von EUR 7,8 bis 8,0 Mrd. erwartet und der Nettogewinn solle bei EUR 2,3 bis 2,5 Mrd. liegen, was vor allem beim operativen Ergebnis die Markterwartungen um Einiges übertreffe. Zudem sei das Investitionsprogramm deutlich aufgestockt worden, was mittelfristig das Wachstum weiter antreiben sollte. (15.03.2023/ac/a/m)