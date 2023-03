Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (08.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Meta Platforms werde in einer neuen Entlassungswelle Tausende von Stellen streichen, habe Bloomberg am Montag berichtet. An der Börse sei die Ankündigung gut aufgenommen worden. Zwar habe Meta mit 0,2 Prozent leicht im Minus geschlossen, das Papier sei aber dennoch unter den elf besten Werten des Tages im NASDAQ 100 gewesen.Die zweite Entlassungswelle geschehe nur wenige Monate nachdem das Unternehmen, zu dem auch Facebook, Instagram und WhatsApp gehören würden, mehr als 11.000 Menschen entlassen habe. Die neuen Jobkürzungen würden durch finanzielle Ziele vorangetrieben. Laut Bloomberg wolle Meta den Konzern insgesamt schlanker aufstellen: Dafür biete das Unternehmen Managern Abfindungspakete an und baue zugleich ganze Teams ab, die es für entbehrlich halte.Insider würden davon ausgehen, dass die zweite Kürzungsrunde noch in der nächsten Woche abgeschlossen werden solle, bevor der CEO Mark Zuckerberg in Elternzeit gehe, da er sein drittes Kind erwarte.Letzten Monat habe die "Washington Post" berichtet, dass Meta eine Reorganisation und Verkleinerung durch Jobkürzungen plane. Meta habe damals keine Stellungnahme abgegeben, aber Sprecher Andy Stone habe in einer Reihe von Tweets mehrere frühere Aussagen von Zuckerberg zitiert, die darauf hingedeutet hätten, dass weitere Kürzungen geplant seien. Zuckerberg habe im Februar betont, dass 2023 ein "Jahr der Effizienz" für das Unternehmen sein solle. Der Fokus liege darauf, "stärker und wendiger" zu werden.Die Aktie von Meta habe sich in den vergangenen Monaten deutlich von ihren Tiefs lösen können. Die nächsten Hürden seien das Februarhoch bei 197,16 Dollar sowie das Aprilhoch 2022 bei 236,86 Dollar. Vom großen Befreiungsschlag sei das Papier allerdings noch entfernt.Anleger warten ein klares positives Signal ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 08.03.2023)