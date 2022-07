Analysten würden erwarten, dass sich das Umsatzwachstum des E-Commerce-Riesen verlangsamen werde:



- Umsatz: 119,6 Mrd. USD vs. 113,08 Mrd. USD im 2. Quartal 2021 und 116,44 Mrd. USD im 1. Quartal 2022

- EPS: 0,14 USD gegenüber 0,75 USD im 2. Quartal 2021



Analysten würden schätzen, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal des Jahres auf nur 5,3% im Jahresvergleich verlangsamen werde. Dies wäre das niedrigste Wachstum seit fast 4,5 Jahren. Die Wall Street gehe jedoch weiterhin davon aus, dass der Umsatz im laufenden Quartal höher sein werde als im Vorquartal.



Das Unternehmen habe Rekordquartale mit Gewinnen hinter sich, durch die es aufgrund der "hohen Basis" an Schwung verlieren könnte. Während der Coronavirus-Pandemie habe Amazon von der wachsenden Beliebtheit des Online-Verkaufs und den steigenden Margen profitiert.



Jetzt verlangsame sich das Umsatzwachstum drastisch. Die Hauptgründe dafür seien die Konjunkturabschwächung, die Inflation und ein umfangreiches Fulfillment-Netzwerk, das das Unternehmen Risiken in der Lieferkette aussetze.



Die schwachen Prognosen eines der größten Einzelhändler von Walmart hätten zum jüngsten Stimmungsumschwung an der Wall Street beigetragen und könnten sich als Vorbote von Problemen für die Ladenkette Amazon erweisen. Walmart habe signalisiert, dass die Verbraucher eindeutig das Interesse an Waren verlieren und sich auf Lebensmittel verlagern würden, während der Verkauf von Waren immer noch das Kernstück von Amazons Geschäft sei.



Analysten und Investoren würden ihr Augenmerk auf die Einnahmen von Amazon Web Services (AWS) richten, dem weltweit führenden Anbieter von margenstarken Cloud-Computing-Diensten. Bislang mache AWS nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus, generiere aber einen beträchtlichen Teil des Betriebsergebnisses.



Analysten zufolge würden die Einnahmen von AWS, die eine beträchtliche Nettomarge erwirtschaften würden, schneller wachsen als die anderen Einnahmen des Unternehmens, sodass die Wachstumsrate der Cloud-Dienste für die Wachstumsaussichten von Amazon in den kommenden Jahren besonders wichtig sei.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

156,16 EUR -5,85% (28.07.2022, 16:58)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

153,82 EUR -6,85% (28.07.2022, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

156,38 USD -7,78% (28.07.2022, 16:44)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (28.07.2022/ac/a/n)







