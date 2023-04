Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

211,80 EUR +11,69% (27.04.2023, 13:03)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

209,26 USD +0,82% (26.04.2023)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.04.2023/ac/a/n)







New York (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms überrascht mit starken Quartalszahlen - AktiennewsErfreuliche Ergebnisse für den Facebook-Konzern Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META): Nach mehrfachem Umsatzrückgang veröffentlichte das Unternehmen am Mittwoch starke Quartalszahlen, so Tejas Dessai, Research Analyst bei Global X.Meta blicke auf ein starkes erstes Quartal zurück. Nach Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse sei der Aktienkurs im nachbörslichen Handel um fast 10 Prozent gestiegen. Der Umsatz sei um 3 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Die Prognosen für das nächste Quartal seien ebenfalls optimistisch, nachdem der Konzern eine Reihe von Quartalen mit sinkenden Umsätzen hinter sich habe.Der Markt für digitale Werbung sei offensichtlich sehr stark - und dass, obwohl die Unternehmen aufgrund des harten gesamtwirtschaftlichen Umfelds derzeit ihre Werbebudgets streng überprüfen würden. Trotz dieser schwierigen Bedingungen würden sowohl Meta als auch Alphabet mit positiven Umsatzzahlen und Anzeigenverkäufen überraschen.Nach Meinung der Experten werde dieser Trend anhalten. Das Wachstum des Werbemarkts werde sich weiter beschleunigen. Das Duopol aus Meta und Alphabet gewinne voraussichtlich Anteile in einem ansonsten fragmentierten digitalen Werbemarkt. Steigende Zahlen täglich aktiver Nutzer in der gesamten App-Familie von Meta würden auf die anhaltende Beliebtheit von Social-Media-Kanälen hindeuten. Das zeige noch mehr, wie traditionelle Medien wie das Fernsehen und Zeitungen hinterherhängen würden.Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: