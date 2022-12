NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

114,252 USD +0,12% (07.12.2o22, 15:43)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (07.12.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms stürzt angesichts möglicher EU-Beschränkungen um 6,0% ab - AktiennewsDie Aktien von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) fielen am Dienstag um mehr als 6,0%, da die Europäische Datenschutzbehörde laut "WSJ" ("Wall Street Journal") Bedenken gegen den gezielten Anzeigenverkauf des Social-Media-Riesen auf seinen Plattformen Facebook und Instagram geäußert hat, so die Experten von XTB.EU-Beamte hätten gegen Metas Praxis entschieden, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich für Vereinbarungen zu entscheiden, die es dem Unternehmen ermöglichen würden, gezielte Werbung auf der Grundlage ihrer Online-Aktivitäten zu erstellen. Dies könne sich negativ auf die finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken, da die Werbeeinnahmen seine Haupteinnahmequelle seien.Die Aktie von Meta Platforms (META.US) sei am Dienstag stark gefallen und teste derzeit die wichtige Unterstützung bei 116,25 USD, die mit der Aufwärtstrendlinie, dem 50 SMA und dem 23,6% Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle zusammenfalle. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnten die verbleibenden Retracements als Unterstützungsniveau angesehen werden. Gelinge es den Käufern hingegen, den Rückgang hier zu stoppen, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung des jüngsten Hochs bei 124,50 USD einsetzen. (Quelle: xStation5 von XTB)Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:108,34 EUR -0,59% (07.12.2022, 15:56)XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:109,46 EUR -0,65% (07.12.2022, 15:40)