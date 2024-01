Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

351,95 EUR +0,30% (23.01.2024, 08:50)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

381,78 USD -0,44% (22.01.2024, 21:59)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (23.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Meta sei derzeit nicht zu bremsen. Am Montag habe das Papier bei 390,35 Dollar ein neues Allzeithoch markiert, bevor dann etwas die Luft ausgegangen sei und die Aktie wieder unter das 2021er Hoch bei 384,33 Dollar zurückgefallen sei. In der kommenden Woche werde es spannend. Am 1. Februar werde das Unternehmen die Zahlen für das vierte Quartal vorlegen.Meta steuere nach dem jüngsten Rally auf eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar zu. Damit würde die Facebook-Mutter Mitglied in einem exklusiven Club. Neben dem jüngsten Aufsteiger, dem Chiphersteller NVIDIA , würden diesem Microsoft ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ), Apple , Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) und Amazon angehören.Bereits am Freitag hätten die Meta-Aktien dank positiv aufgenommener Aussagen von Unternehmenschef Mark Zuckerberg den bisherigen Rekord aus dem Herbst 2021 knapp übertroffen. Am Montag hätten die Papiere bei gut 390 US-Dollar einen weiteren Höchststand erreicht. Am Ende sei allerdings ging der Aktie die Luft ausgegangen und sie habe 0,4 Prozent im Minus bei 381,78 Dollar geschlossen.Zuckerberg habe eine besonders fortschrittliche Form Künstlicher Intelligenz (KI), eine Art Super-Intelligenz, angekündigt. An den Aktienmärkten - und insbesondere an den Technologiebörsen - galt und gilt KI als das Wachstumsthema schlechthin, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". NASDAQ 100 gewesen. Im noch jungen Jahr 2024 könnten sich die NVIDIA-Aktionäre über ein Kursplus von 21 Prozent und den Index-Spitzenplatz freuen. Auch Meta entwickele sich erneut stark. Hier stehe ein Anstieg von fast 9 Prozent zu Buche, während der NASDAQ 100 nur gut 3 Prozent zugelegt habe.Analysten würden Meta weitere Rekorde zutrauen. Unter den von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten sei Mizuho Securities mit 470 Dollar am optimistischsten.Sowohl Meta als auch NVIDIA sind laufende Empfehlungen des "Aktionär", so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Meta liege seit der Empfehlung im Mai 2023 bereits 61 Prozent in Front, NVIDIA seit der Empfehlung September 2022 sogar 323 Prozent. (Analyse vom 23.01.2024)