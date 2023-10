Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.10.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms steigt um 3,8% nach Quartalsergebnissen - AktiennewsDie Aktien von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) steigen im nachbörslichen Handel um 3,8%, nachdem das Unternehmen gute Quartalsergebnisse veröffentlicht hat, so die Experten von XTB.Meta Platforms habe einen bemerkenswerten Anstieg des Nutzerengagements auf seinen Plattformen verzeichnet, wobei sowohl die täglich als auch die monatlich aktiven Nutzer ein stetiges Wachstum aufweisen würden. Dieser Anstieg der Nutzerzahlen sei ein positives Zeichen und spiegele die anhaltende Attraktivität und Relevanz des Unternehmens wider.Es gebe jedoch eine Verschiebung in der Werbedynamik, die sich in einem Anstieg der Ad Impressions um 31%, aber einem Rückgang des durchschnittlichen Preises pro Anzeige um 6% zeige. Dies deute auf eine sich verändernde Landschaft in der digitalen Werbung hin, in der das Volumen steige, aber der Wert pro Einheit sinke. Das Umsatzwachstum bleibe mit einem Anstieg von 23% gegenüber dem Vorjahr stark und zeigt die robuste finanzielle Leistung des Unternehmens trotz der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten.• Täglich aktive Familienangehörige: Anstieg um 7% gegenüber dem Vorjahr auf 3,14 Milliarden• Monatlich aktive Personen in der Familie: Anstieg um 7% gegenüber dem Vorjahr auf 3,96 Milliarden• Täglich aktive Facebook-Nutzer: Um 5% im Jahresvergleich auf 2,09 Milliarden gewachsen• Monatlich aktive Nutzer von Facebook: Anstieg um 3% gegenüber dem Vorjahr auf 3,05 Milliarden• Werbeeinblendungen und Preis pro Anzeige: Um 31% höher als im Vorjahr; Durchschnittspreis pro Anzeige um 6% gesunken.• Umsatz: 34,15 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 23% gegenüber dem Vorjahr.• Kosten und Auslagen: Im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf 20,40 Mrd. USD gesunken.• Investitionsausgaben: 6,76 Milliarden Dollar für Q3 2023.• Aktienrückkäufe: Stammaktien der Klasse A im Wert von 3,70 Mrd. USD im dritten Quartal 2023.Meta Platforms habe im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung, die 2022 eingeleitet worden sei, seinen Betrieb gestrafft und die Kosten gesenkt, einschließlich einer Reduzierung des Personalbestands um 24%. Diese Umstrukturierung ziele darauf ab, die Effizienz zu steigern und sich auf Wachstumsbereiche wie Augmented und Virtual Reality zu konzentrieren und sich gleichzeitig auf die regulatorischen Herausforderungen einzustellen, die sich auf die künftige Geschäftstätigkeit auswirken würden.• CFO-Ausblick für Q4 2023: Erwartet werde ein Umsatz in Höhe von 36,5 bis 40 Mrd. USD, mit einem Rückenwind von 2% aus den Wechselkursen.• Kostenprognose für das Gesamtjahr 2023: Gesenkt auf 87 bis 89 Mrd. USD, einschließlich etwa 3,5 Mrd. USD an Umstrukturierungskosten.• Vorläufiger Ausblick für 2024: Erwartet würden Gesamtausgaben in Höhe von 94 bis 99 Mrd. US-Dollar; Investitionsausgaben in Höhe von 30 bis 35 Mrd. US-Dollar, wobei das Wachstum durch Investitionen in Server, einschließlich Hardware ohne künstliche Intelligenz (KI) und KI-Hardware, sowie in Rechenzentren angetrieben werde. (News vom 26.10.2023)