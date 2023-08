Meta Platforms stehe vor dem nächsten Seitenhieb auf Elon Musk und Twitter und könnte die Webanwendung seiner neuen Plattform Threads noch in dieser Woche ausrollen.



Damit dürfte die Position des Kurznachrichtendienstes aus dem Hause Meta Platforms im Kampf um Nutzer und User-Engagement gestärkt werden. Auf dem Spiel stehen für beide Unternehmen, Twitter und Meta Platforms, Hunderte Millionen Dollar an Werbeeinahmen, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (21.08.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Feindseligkeiten zwischen dem Tesla-Chef und Mark Zuckerberg würden sich weiter zuspitzen. Nach der Kampfansage von Elon Musk nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern zunehmend auch zwischen den Unternehmen, denn Meta Platforms setze seinen Frontalangriff auf Twitter fort.Der grundlegende Umbau von Twitter nach der Übernahme durch Elon Musk habe viele Werbekunden verprellt. Der Social-Media-Konzern Meta Platforms, schon in der Vergangenheit nicht um Kopien erfolgreicher Plattformen verlegen, habe seine Chance erkannt und mit Threads in kürzester Zeit eine rivalisierende Plattform auf die Beine gestellt.Threads, direkter Konkurrent des inzwischen in X umbenannten Kurznachrichtendienstes Twitter, sei der erfolgreichste Start einer App aller Zeiten gelungen. Nur fünf Tage nach dem Launch habe Threads bereits über 100 Millionen User verfügt und damit den bisherigen Rekordhalter ChatGPT schlagen können, das für die Schallmauer von 100 Mio. Usern zwei Monate gebraucht habe.Gelinge Meta Platforms mit Threads ein dauerhafter Erfolg, in den ersten Wochen nach dem erfolgreichen Rollout sei das User-Engagement zeitweise um über 80 Prozent gesunken, würden Erlöse im Bereich von mehreren Hundert Millionen Dollar winken - auch und gerade auf Kosten von Elon Musk.Medienberichten zufolge seien Twitters Werbeerlöse schon vor dem Start von Threads um die Hälfte eingebrochen. Der zu verteilende Kuchen allerdings sei groß: 2022 habe Twitter einen Jahresumsatz von etwa vier Milliarden Dollar erzielt.Hierfür wolle man bei Meta Platforms Vorsorge treffen. Nachdem Threads bislang nur per App zu erreichen sei, solle noch in dieser Woche der Start auch der Webanwendung erfolgen. Threads könnte dann bequem per Browser geöffnet und bedient werden, was die Plattform vor allem einerseits für Gelegenheitsuser, andererseits aber auch für professionelle Anwender noch attraktiver machen dürfte. Bislang habe die Homepage von Threads nur zu einem QR-Code geführt, mit dessen Hilfe man die App herunterladen könne.Der genaue Starttermin stehe zwar noch nicht fest, das Wall Street Journal habe sich unter Berufung auf gut informierte Insider aber auf diese Woche festgelegt. Zum technischen Zustand befragt habe Adam Mosseri, der Chef von Instagram, das stark mit Threads verbunden werden solle, wissen lassen, dass es noch einige Mängel gäbe, man aber bereit für einen Launch in Kürze sei.Ähnlich habe sich Meta Platforms wenige Tage vor dem Launch der Threads-App geäußert. Die Berichte über einen Start der Browser-Anwendung noch in dieser Woche seien daher glaubhaft - und könnten in den Papieren der Aktie für Kaufinteresse sorgen.Die könnten etwas Aufmerksamkeit gut vertragen, denn nach dem Fehlausbruch und dem Sturz unter die Aufwärtstrendlinie sei nun auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage in Gefahr. Gelinge der Aktie nicht bald eine Gegenreaktion, dürfte der Unterstützungsbereich zwischen 240 und 230 Dollar angelaufen werden. Hier könnte sich für noch nicht investierte Anleger eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben.