NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

499,78 USD +3,35% (12.03.2024, 20:59)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Wedbush Securities nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Wedbush Securities stelle fest, dass Meta Platforms einen Blog veröffentlicht habe, in dem die Zusammensetzung seiner beiden neuen KI-Cluster beschrieben werde, die beide 24.576 NVIDIA H100 GPUs enthalten würden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Cluster würeden ein Linux-Dateisystem verwenden, das von einer Version von Metas verteilter Speicherlösung "Tectonic" unterstützt werde. Wie bei den Servern scheine diese Architekturverschiebung Meta Platforms von Pure Storage (PSTG) von Drittanbietern zu intern entwickelter Hardware zu bewegen.Wedbush Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Meta Platforms-Aktie mit einem Kursziel von 50 USD bestätigt. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:458,65 EUR +0,25% (13.03.2024, 13:01)