Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

164,74 EUR +4,72% (27.07.2022, 17:30)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

164,66 EUR +3,07% (27.07.2022, 17:14)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

166,89 USD +4,86% (27.07.2022, 17:16)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Als dritter Big-Tech-Konzern werde Meta heute nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal vorlegen. Nach den enttäuschenden Snap-Zahlen würden die Anleger insbesondere auf die Entwicklung der Werbeumsätze schauen.Laut "Bloomberg" würden die Analysten im Berichtszeitraum einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 28,93 Mrd. Dollar erwarten. Der Gewinn pro Aktie solle bei 2,52 Dollar liegen und damit mehr als ein Dollar unter dem Vorjahreswert von 3,61 Dollar.In der Sparte Reality Labs, die für den Aufbau der Digitalwelt Metaverse zuständig sei, sollten sich die Einnahmen auf 452 Mio. Dollar belaufen.Darüber hinaus würden die Wall-Street-Experten davon ausgehen, dass die Nutzerzahlen gegenüber dem Q1 stagnieren bis leicht fallen würden. Die täglich und monatlich aktiven User sollten demnach bei jeweils 1,95 respektive 2,95 Mrd. liegen.Meta dürfte stärker als Alphabet unter den schrumpfenden Werbebudgets der Kunden und anderen branchenspezifischen Problemen - wie Apples iOS-Update und Konkurrenz durch TikTok - leiden. Jedoch seien die Erwartungen an Metas Quartalszahlen noch nie so niedrig gewesen wie jetzt. Daher gebe es viel Raum für positive Überraschungen, zumal die Aktie mit einem 23er-KGV von 12 historisch günstig bewertet werde.Investierte bleiben bei der Meta Platforms-Aktie an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link