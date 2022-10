Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

132,58 EUR -3,86% (26.10.2022, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

131,42 EUR -3,03% (26.10.2022, 15:34)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

131,83 USD -4,13% (26.10.2022, 15:34)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms präsentiert heute Abend die Zahlen für das dritte Quartal 2022! AktiennewsMeta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META), früher bekannt als Facebook, wird heute nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlichen, so die Experten von XTB.Das Unternehmen werde nach Microsoft und Alphabet das dritte US-Mega-Tech-Unternehmen sein, das in dieser Woche seine Ergebnisse vorlege, und die bisherigen Berichte würden ein eher düsteres Bild des Technologiesektors zeichnen. Der Bericht von Alphabet sollte als Hinweis gesehen werden, da beide Unternehmen von Werbeeinnahmen abhängig seien.Der Markt gehe davon aus, dass Meta einen Gewinn je Aktie von 2,27 Dollar ausweisen werde, was einem Rückgang von fast 30% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Der Umsatz werde auf 27,4 Milliarden Dollar geschätzt, was einem Rückgang von 5,5% im Jahresvergleich entspreche. Der Nettogewinn werde voraussichtlich um 42% auf 5,26 Milliarden Dollar zurückgehen. Die Verschlechterung der Fundamentaldaten sei auf den zunehmenden Wettbewerb durch TikTok und YouTube zurückzuführen. Meta Platforms versuche, mit diesen zu konkurrieren, indem es sich stärker auf das Kurzvideoformat Reels konzentriere, aber ob das gelinge, bleibe abzuwarten. Eine stärkere Konzentration auf Reels würde bedeuten, dass man mehr Geld für die Ersteller von Inhalten ausgeben müsste, was wiederum bedeute, dass man die Einnahmen teilen müsste, was eine Steigerung der Verkaufszahlen gefährden könnte.Meta Platforms kritisiere eine kürzlich angekündigte Änderung der Richtlinien in Apples AppStore. Die Änderung sehe vor, dass Apple eine 30-prozentige Gebühr auf "geboostete" Posts in Apps wie Instagram oder TikTok erhebe. Meta sage, dass Apple versuche, andere in der digitalen Wirtschaft zu unterbieten, und dass der Schritt im Widerspruch zu seinen früheren Behauptungen stehe, dass es keinen Anteil an den Werbeeinnahmen der Entwickler nehmen werde. Kurz gesagt, die Änderung bedeute, dass ein Teil der Einnahmen, die an Meta gehen würden, nun stattdessen an Apple gehen würden. Snap . Beide hätten festgestellt, dass die Unternehmen ihre Ausgaben für Werbeeinnahmen angesichts der steigenden Inflation und der unsicheren makroökonomischen Aussichten zurückfahren würden. Alphabet habe sogar angekündigt, dass es die Zahl der Einstellungen verringern und sich stärker auf die Kostenkontrolle konzentrieren werde, um den erwarteten Rückgang der Werbeeinnahmen zu bewältigen. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass ein Trend zur Verlangsamung der Werbeausgaben nicht irgendwie mit Meta zusammenhänge. Händler sollten auf jeden Hinweis achten, wie groß die Auswirkungen auf das Geschäft von Meta sein könnten. (News vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: