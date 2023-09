Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Facebook-Konzern Meta wolle mit einer neuen Spezialbrille reale Umgebung und digitale Inhalte enger miteinander verknüpfen. Gründer und Chef Mark Zuckerberg habe dafür am Mittwoch das neue Headset Quest 3 vorgestellt. Auch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) spiele eine wichtige Rolle.Das neue Headset nehme mit Kameras den Raum auf und stelle ihn dreidimensional dar. Danach könne man für die Nutzer digitale Objekte in die reale Umgebung einbetten. Das könnten zum Beispiel virtuelle Fotos an der Wand sein - oder ein Portal, über das man in eine andere virtuelle Welt schlüpfen könne.Er gehe davon aus, dass man mit der Zeit in einem Raum mit genauso vielen digitalen wie realen Objekten interagieren werde, habe Zuckerberg gesagt. Die neue Brille bringe den VR-Pionier Meta stärker in direkte Konkurrenz mit Apple, das mit seiner anstehenden Brille Vision Pro ebenfalls reale und künstliche Welten verschmelzen wolle. Meta betone jedoch, dass man die Technologie erschwinglicher anbieten wolle: Quest 3 koste in den USA 499 Dollar, während die Apple-Brille im kommenden Jahr für 3.500 Dollar auf den Markt kommen solle.Zweiter Fokus der Ankündigungen bei Metas Entwicklerkonferenz Connect sei Künstliche Intelligenz. Zuckerberg habe zum einen eine Software vorgestellt, die schnell Bilder aus Text-Vorgaben generieren könne, die dann später zum Beispiel in Beiträgen bei Online-Netzwerken verwendet werden könnten. Zum anderen wolle Meta die Nutzer mit KI-Bots interagieren lassen, die auf verschiedene Themen und Wissensbereiche spezialisiert seien. Prominente würden ihre Gesichter dafür leihen - etwa Football-Star Tom Brady für einen Bot zu Sport-Themen. Im "AI Studio" solle man auch eigene Künstliche Intelligenzen entwickeln können.Interessierte Anleger sollten erst wieder bei positiven Chartsignalen einsteigen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. Wer investiert sei, beachte den Stopp bei 250,00 Euro. (Analyse vom 27.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)