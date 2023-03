Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

174,76 EUR +3,59% (14.03.2023, 14:20)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

180,90 USD +0,77% (13.03.2023, 21:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (14.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Beim Facebook-Konzern gehe es schon wieder heiter weiter, denn nach Medienberichten stehe der nächste große Stellenabbau bevor. Anders als die anderen Big-Tech-Unternehmen gehe Meta so nun schon in die zweite Kündigungswelle über. Sie solle am Mittwoch beginnen, habe die "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen geschrieben. Das "Wall Street Journal" habe zuletzt berichtet, die Kürzungen dürften sich in mehreren Runden über die kommenden Monate hinziehen. Sie könnten letztlich das Ausmaß des Stellenabbaus vom vergangenen November erreichen, als mit rund 11.000 Mitarbeitern etwa 13% der Belegschaft hätten gehen müssen. Gründer und Chef Mark Zuckerberg habe 2023 zum "Jahr der Effizienz" ausgerufen.Meta spüre nun die Zurückhaltung von Werbekunden, die stärker auf ihr Geld achten würden. Auch sei die App TikTok ein starker Rivale im Kampf um Werbeeinnahmen und Apples Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone würden Anzeigen bei Facebook weniger effizient machen. Zugleich stecke Zuckerberg viele Milliarden in die Entwicklung virtueller "Metaverse"-Welten. Allein im vergangenen Jahr habe die entsprechende Sparte Reality Labs einen operativen Verlust von gut 13,7 Mrd. USD verbucht.Die Aktie von Meta habe in den vergangenen Monaten eine starke Aufholbewegung hinlegen können. Wie nachhaltig die Zuversicht der Anleger sei, müsse sich aber erst noch zeigen. Genauso inwieweit es Meta gelinge, im Bereich Chatbots mitzumischen. "Der Aktionär" bleibe bezüglich der Meta-Aktie auf langfristige Sicht eher abwartend positioniert. Die 200-Tage-Linie bei gut 150 USD stelle eine wichtige Unterstützung für die Aktie dar. Diese gelte es zu verteidigen. Auf dem Weg nach oben stelle das April-Hoch 2022 bei 236,86 USD eine wichtige Hürde dar, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: