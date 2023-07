- Die Analysten von JMP Securities seien der Ansicht, dass das Unternehmen in einem frühen Stadium der Nutzung der Vorteile der KI stehe, sowohl im Hinblick auf die Automatisierung, die zu niedrigeren Kosten führe, als auch als Katalysator für eine Reihe von Produkten, darunter Reels or Threads.



Meta Platforms (META.US) Aktien, H1-Intervall: Die Aktien des Unternehmens seien im unteren Stundenintervall ziemlich stark abgewertet worden, was sich gut im plötzlichen RSI widerspiegele, der eine Zeit lang unter 30 Punkten gelegen habe (heute über 40 Punkte). Seit Herbst 2022 sei jeder Rückgang der Aktien unter den SMA100 schnell von den Bullen aufgefangen worden, und wenn die Ergebnisse nicht negativ überraschen würden, könne man eine Fortsetzung eines solchen Szenarios erwarten. (Quelle: xStation5 von XTB)



Der Social-Media-Gigant Meta Plaforms (ehemals Facebook) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) wird nach der heutigen Wall Street-Sitzung die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen, so die Experten von XTB.In Anbetracht der Tatsache, dass alle Apps des Unternehmens fast 3,78 Milliarden Nutzer hätten, könnte der Bericht für viele Unternehmen, die ihre Einnahmen hauptsächlich aus der digitalen Werbung beziehen würden, entscheidend sein. Die gestrigen Ergebnisse von Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) würden darauf hindeuten, dass Meta angesichts eines Aufschwungs im Werbesektor positiv überraschen könnte. Der Markt werde auf die Kosten und Investitionen des Unternehmens achten, vor allem im Zusammenhang mit KI und dem von Mark Zuckerberg vorangetriebenen "Metaverse"-Konzept.- Umsätze: 31,06 Mrd. USD gegenüber 28,65 Mrd. USD in Q1- Gewinn pro Aktie (EPS): 2,92 USD gegenüber 2,20 USD in Q1- Anzahl der aktiven Facebook-Nutzer (täglich): 2,03 Milliarden im Vergleich zu 2,04 Milliarden in Q1- Anzahl der aktiven Facebook-Nutzer (monatlich): 3 Milliarden im Vergleich zu 2,99 Milliarden in Q1- Operative Marge: 30,4% gegenüber 18,27% in Q1- Werbeeinnahmen: 30,43 Milliarden Dollar- Einnahmen von Reality Labs: 391,9 Millionen Dollar- Geschätzter Verlust für Reality Labs: 3,68 Mrd. USDDie Aktien von Meta Platforms seien nach einem für das Unternehmen enttäuschenden Jahr 2022 seit Januar bereits um fast 140% gestiegen. Die Aufmerksamkeit der Märkte werde sich nicht nur auf den App-Verkehr, die Kosten und die Werbeeinnahmen richten. Führende Themen würden Twitters konkurrierendes Projekt Threads und Metaverse sein, das besonders umstritten bleibe, weil die Entwicklung von "virtuellen Welten" ein Vermögen koste und sich noch lange nicht auszahle. Die jüngsten Versprechungen des Unternehmens, KI zu entwickeln, hätten die Anleger etwas von der "Geldverbrennung" durch Reality Labs abgelenkt, und wenn die Ergebnisse positiv ausfallen würden, würden die Anleger wahrscheinlich ein Auge zudrücken, wenn es um den Verlust von mehreren Milliarden der Technologieabteilung gehe.Google habe Anzeigen wiederbelebt - was sei mit Meta?- Das Unternehmen könnte von der verbesserten Leistung seines Anzeigensegments profitieren, mit einem täglichen Verkehr von 3 Milliarden Menschen auf führenden Apps wie Facebook, What'sApp und Instagram. Die Adressregistrierungen auf Threads seien in nur fünf Tagen nach der Integration mit Instagram auf mehr als 100 Millionen gestiegen (aber das Engagement der Nutzer sei bald um 70% gesunken).- Die Reality Labs-Abteilung des Unternehmens habe 2022 mehr als 13 Milliarden Dollar verloren, was Zuckerberg aber nicht von weiteren Investitionen abgehalten habe. Das neueste VR-Kit des Unternehmens, Meta Quest 3, werde im Herbst auf den Markt kommen und könnte weitere Antworten auf die Frage liefern, ob sich die massiven Investitionen letztendlich auszahlen würden. Auch Apple sei mit seinem Vision Pro-Headset auf dem Markt.Werde KI die Meta-Plattformen zum Leben erwecken?- Da das Thema KI die Fantasie der Menschen beflügle, werde die Wall Street auch mehr Einzelheiten darüber hören wollen, wie künstliche Intelligenz dem Unternehmen helfen und Werbekunden, die Metas Dienste nutzen würden, anlocken könne. Mehr als 3 Milliarden Nutzer würden einen leistungsstarken Zugang zu Daten bieten, die für die Entwicklung von KI genutzt werden könnten. Meta Platforms und Microsoft hätten kürzlich eine Partnerschaft zur Unterstützung von LLM-Modellen auf Microsoft Azure und Windows-Plattformen angekündigt.- Meta plane, KI zu nutzen, um seine Präsenz im Metaversum zu stärken, Nutzer plattformübergreifend zu integrieren, das Business Messaging und den Kundenservice zu verbessern, um nur einige Beispiele zu nennen. Der Schlüssel scheine jedoch nicht so sehr die Automatisierung zu sein, sondern die Frage, wie KI dabei helfen werde, das Kundenverhalten plattformübergreifend zu analysieren, und wie viel Werbetreibende bereit sein würden, für die Daten zu zahlen. Zuckerberg habe kürzlich angedeutet, "dass Werbetreibende dem Unternehmen einfach ein Budget und ein Ziel vorgeben sollten, und das Unternehmen wird den Rest erledigen" - das Unternehmen beabsichtige, das Betriebsmodell mit generativer KI stark zu vereinfachen.