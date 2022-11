XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.11.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms legt nach der Bestätigung von Entlassungen vorbörslich zu - AktiennewsMeta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) notiert heute vorbörslich über 3% höher, nachdem das Unternehmen frühere Berichte über massive Entlassungen bestätigt hat, so die Experten von XTB.Die Aktien des Unternehmens hätten kürzlich zugelegt, nachdem bekannt geworden sei, dass das Unternehmen den Abbau von "Tausenden von Arbeitsplätzen" vorbereite. Diese Medienberichte seien heute durch die Ankündigung des Unternehmens bestätigt worden, was die Aktien vorbörslich habe ansteigen lassen.Meta habe gesagt, dass es 11.000 Mitarbeiter abbauen werde, was etwa 13% der Gesamtbelegschaft entspreche. Das Unternehmen habe seine Entscheidung damit begründet, dass die Umsatzerwartungen Anfang 2022 niedriger seien als erwartet und Kostensenkungen notwendig seien. Darüber hinaus habe Meta erklärt, dass der Einstellungsstopp über dieses Jahr hinaus bis zum ersten Quartal 2023 verlängert werde. Meta Platforms sei ein weiteres Technologieunternehmen, das umfangreiche Entlassungen vornehme. Neben den Technologieunternehmen würden auch die Banken Arbeitsplätze abbauen, ein Zeichen dafür, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten weiter verschlechtern würden.Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:102,00 EUR +6,49% (09.11.2022, 15:31)