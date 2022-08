Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

165,64 EUR -0,49% (05.08.2022, 12:57)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

165,78 EUR +0,97% (05.08.2022, 12:42)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

170,57 USD +1,05% (04.08.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (05.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Performance der Meta-Aktie lasse definitiv zu wünschen übrig. Von dem dynamischen Rebound des Gesamtmarktes habe der Titel nur bedingt profitieren können. Immerhin scheine die zähe Unterstützung knapp über der 150-Dollar-Marke zu halten. Nun wage der Konzern den Schritt an den Anleihemarkt und könnte damit auch den Aktienkurs stützen.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg habe sich Meta zum ersten Mal in seiner Geschichte Kapital über die Ausgabe von eigenen Anleihen geliehen. Die geliehene Summe solle sich auf knapp zehn Milliarden Dollar belaufen haben.Bloomberg-Intelligence-Analyst Robert Schiffmann gehe davon aus, dass Meta mit diesem Schritt eine neue Kapitalstruktur aufbauen möchte. Ähnlich wie Apple könnte das Unternehmen mithilfe der ausgegebenen Anleihen eigene Aktien zurückkaufen.Diesen Luxus könnten sich normalerweise nur Unternehmen mit einem sehr guten Rating leisten. So wie Apple, das bereits seit vielen Jahren seine Aktienrückkäufe über die Ausgabe von Bonds finanziere und mittlerweile das höchstmögliche Rating von AAA genieße.Meta sei einer der wenigen Konzerne aus dem S&P 500-Index , der so gut wie keine Schulden besitze. Daher sei dieser Schritt aus Investorensicht positiv zu bewerten. Mit dem geliehenen Geld könne Meta trotz des schwierigen Makroumfelds verstärkt investieren und eigene Aktien zurückkaufen.Anleger bleiben dabei, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 05.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Meta.