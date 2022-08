Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (30.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Meta-Chef Mark Zuckerberg sei durch und durch ein Erfolgsmensch. Entsprechend dürfte ihn die anhaltend schwache Performance der Meta Platforms-Aktie wurmen. Sein Social-Media-Imperium kämpfe derzeit an vielen Fronten. Das hindere den Top-Manager trotzdem nicht daran, seiner Linie treu zu bleiben.Zum Beispiel, wenn es um den kostspieligen Aufbau des Metaverse gehe. Vor wenigen Wochen habe Zuckerberg einen Screenshot von "Horizon Worlds" auf Facebook gepostet und prompt Kritik geerntet. Die Internet-Gemeinde habe sich über die schlechte Darstellung des Zuckerberg-Avatars lustig gemacht."Es ist wirklich verwirrend, dass Meta im vergangenen Jahr mehr als zehn Milliarden Dollar für VR ausgegeben hat und die Grafik der Flaggschiff-App immer noch schlechter aussieht als in einem Wii-Spiel von 2008", habe etwa der Bestseller-Autor Kevin Roose auf Twitter geschrieben.Zuckerberg habe Besserung gelobt und im Anschluss eine hochwertige Avatar-Grafik gepostet. Man arbeite gerade an größeren Updates für Horizon, so der Top-Manager.Zeitgleich mache Meta die mächtige Konkurrenz zu schaffen. Und damit seien nicht nur YouTube oder TikTok gemeint. Auch Amazon und Apple würden gerade ihre Werbesparten ausbauen. Amazon habe 2021 bereits 31 Mrd. Dollar mit Werbung verdient und in Q2 ein Wachstum bei den Werbeumsätzen von satten 18 Prozent verzeichnet. Apple arbeite gerade an einer großen Ad-Tech-Plattform und wolle schon bald seine Werbeeinnahmen auf eine "zweistellige Milliardensumme" steigern.Die Probleme von Meta seien nicht von der Hand zu weisen. Das Unternehmen müsse die hohen Erwartungen des Marktes im Metaverse erfüllen und zeitgleich sein schwächelndes Werbegeschäft vorantreiben. Dass der Konzern gerade an seiner Transformation arbeite, sei dennoch ein positives Zeichen und könnte Meta langfristig entscheidende Wettbewerbsvorteile verschaffen. Kurzfristig dürfte die Konsolidierung der Aktie weitergehen.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Meta Platforms-Aktie abzuwarten! (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link