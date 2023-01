Betrachte man jedoch das Geschäft von Meta selbst, so verfüge das Unternehmen über eine Facebook-Nutzerbasis von fast 3 Milliarden Nutzern, was es zu einer der ersten Adressen für Werbetreibende mache, einschließlich chinesischer Werbetreibender, die dem Unternehmen hohe Summen gezahlt hätten, um Anzeigen schalten zu können, die einen globalen Markt erreichen würden. Meta sei natürlich nicht nur Facebook, sondern auch Instagram und WhatsApp. Darüber hinaus biete das Unternehmen hoch bewertete VR-Geräte, die Oculus-Headsets, an, deren Technologie es ständig weiterentwickele.



Da Zuckerberg wahrscheinlich der Meinung gewesen sei, dass das Geschäft mit den sozialen Plattformen aufgrund der erreichten Größe des Unternehmens zu langsamem Wachstum verdammt gewesen sei, habe er beschlossen, sich auf Technologie zu konzentrieren. In den nächsten Jahren werde sich zeigen, ob er ein weiteres "goldenes Kind" erschaffen werde und ob man in virtuellen Welten lande, die der Realität extrem ähnele und dem Unternehmen ein weiteres Vermögen bescheren würden.



Meta Platforms im D1-Chart: Betrachte man den Aktienkurs des Unternehmens, so stelle man fest, dass die Niveaus des SMA100 um 132 Dollar zu einem potenziellen kurzfristigen Widerstand werden könnten. Der wichtigste mittelfristige Widerstand sei hingegen der SMA200, der mit dem 23,6%-Retracement der im September 2021 begonnenen Abwärtswelle zusammenfalle. Die nächstgelegene, potenziell starke Unterstützung befinde sich bei der psychologischen Marke von 100 Dollar. Ein Durchbruch unter diese Marke könnte den Weg zu neuen Tiefstständen ermöglichen.



Im Jahr 2016 habe Zuckerberg Fotos von sich auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking online gestellt und eine Rede in Mandarin gehalten, ganz so, als wolle er sich in die Gunst des chinesischen Volkes und der herrschenden Klasse einkaufen. Doch das Land habe schließlich die Bemühungen von Facebook und vielen anderen US-amerikanischen Technologieunternehmen abgelehnt und auf einheimische Akteure gesetzt, die es ihnen ermöglicht hätten, ihre Macht zu konsolidieren und die Abhängigkeit vom "Westen" zu verringern.Infolgedessen hätten 2018 viele Unternehmen ihre Bemühungen um einen Markteintritt in China aufgegeben. Im Jahr 2019 habe Zuckerberg selbst zugegeben, dass der chinesische Traum vorbei sei. Seitdem habe er wiederholt angedeutet, dass ihm die Vision des "chinesischen Internets" nicht gefalle - er halte sie für unvereinbar mit demokratischen, amerikanischen Werten.In einer Rede vor dem US-Kongress habe er vor dem Diebstahl "amerikanischer Technologie" durch chinesische Unternehmen und vor der Gefahr einer schnell wachsenden Konkurrenz durch das chinesisch geführte ByteDance, TikTok gewarnt. Gleichzeitig habe das Unternehmen jedoch nichts unternommen, um seine Lieferketten zu diversifizieren, so wie es Apple und andere US-Technologieunternehmen, die Taiwan, Thailand oder Indien nutzen würden, seit vielen Jahren versuchen würden. Infolgedessen sei das Unternehmen im Bereich der Technologiegeräte weiterhin vollständig von China abhängig.Es scheine, dass China einen starken Einfluss auf Zuckerberg habe, den es natürlich ausnutzen könne oder auch nicht. Dies stelle zweifellos ein zusätzliches Risiko für die Aktionäre des Unternehmens dar. Während die China-Frage bis vor kurzem für das Unternehmen nicht wichtig gewesen sei, da es sich auf soziale Medien und Werbung konzentriert habe, sei sie heute sehr wichtig geworden, da Zuckerberg mit einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Ausgaben bestätigt habe, dass er sich in Richtung neuer Technologien bewege, die eine "Metaversion" ermöglichen würden.Die Lokalisierung der Produktion scheine umso gefährlicher zu sein, wenn man bedenke, dass Meta AmericanEdge finanziere, eine Organisation, die dafür bekannt sei, Kampagnen und Anzeigen zu schalten, die TikTok und die chinesischen Behörden kritisieren würden. Die Politik des Unternehmens sei in China wiederholt in die Kritik geraten.Zuckerbergs Unternehmen scheine vor noch nie dagewesenen Herausforderungen zu stehen. Derzeit hätten sie mit der weltweiten Sorge um die Gesundheit der Verbraucher und der Rezession zu tun, da der Werbesektor immer noch die Haupteinnahmequelle des Unternehmens sei. Sie hätten auch eine zukunftsorientierte und psychologische Dimension, denn das von Zuckerberg vorgestellte Metaverse-Konzept klinge immer noch abstrakt und unrentabel; in den Medien würden Nachrichten über rücksichtslose Ausgaben von Mitarbeitern der Abteilung kursieren, die neue Technologien für Meta entwickele - Reality Labs.Hinzu komme, dass die Besorgnis über das China-Thema aus dem Schatten trete - man werde wahrscheinlich mehr als einmal davon hören. Ein Schlag aus China könnte Metas technologische Expansion nach dem Motto "Wer sich nicht vorwärts bewegt, bewegt sich rückwärts" möglicherweise stoppen, denn das Unternehmen sei nicht der einzige Megatech auf dem Markt, der sich in Richtung VR bewege. Dieser Trend sei auch bei Apple und Microsoft zu beobachten. Würde man Meta heute als risikoarm einstufen, wäre die Aktie immer noch so teuer wie im Herbst 2021. Der heutige Ausverkauf schrecke einige ab, ermutige andere zum Kauf.