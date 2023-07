Der Wachstumskatalysator - KI



- Meta schätze höhere Ausgaben für KI-bezogene Server und Rechenzentren. Zuckerberg habe darauf hingewisesen, dass sich die Investitionen in den Einsatz von KI zur Verbesserung der Personalisierung von Werbung und Nutzerpräferenzen "eindeutig auszahlen" würden;



- Das Unternehmen werde virtuelle KI-Agenten und Chatbots einführen. Ziel sei es, Unternehmen und Kreative bei der Interaktion mit Nutzern zu unterstützen und generative KI einzusetzen (um die Effektivität und Produktivität von Werbung zu steigern). Die Experten von XTB gehen davon aus, dass eine ganze Reihe von Unternehmen bei Meta anklopfen wird, um zu sehen, ob sich KI in höheren Umsätzen niederschlägt;



- Zuckerberg habe darauf hingewiesen, dass es unklar bleibe, wie schnell sich Investitionen in KI auszahlen und wie sie wachsen würden. Meta debattiere über den geschätzten Umfang der Investitionen in den neuen Trend. Es sei nicht sicher, dass KI den Umsatz sehr schnell steigern werde. So sei beispielsweise Llama 2 nicht in der Zuzahlung enthalten, sondern werde im Moment als Open-Source zur Verfügung gestellt (Entwickler könnten den Code sehen und ihn verwenden);



- Eines sei sicher - das Unternehmen werde sich bemühen, bei der KI nicht den Anschluss zu verlieren, und vieles deute darauf hin, dass die künstliche Intelligenz sein Geschäft unterstützen werde. Nach einem "mageren Jahr" 2022 für das Unternehmen, in dem es in nur einer Handelssession mehr als 200 Milliarden Dollar an Kapitalisierung verloren habe, könne dieses Jahr als außergewöhnlich "fett" bezeichnet werden.



Im vorbörslichen Handel an der Wall Street notiere die Aktie 10% höher bei 330 USD - so hoch wie seit Januar 2022 nicht mehr. (Quelle: xStation5 von XTB)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

292,75 EUR +8,71% (27.07.2023, 16:10)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

322,74 USD +8,10% (27.07.2023, 15:56)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.07.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms gewinnt 10% nach Gewinnbericht - KI-Rally und Werbeerholung - AktiennewsDer Social-Media-Riese Meta Platforms (ehemals Facebook) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht, so die Experten von XTB.Der Bericht habe die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn pro Aktie übertroffen, so dass die Aktie vor der Eröffnung der Wall Street um fast 10% zugelegt habe. Die Anleger hätten die Kommentare des Unternehmens zur Entwicklung der KI und zur Erholung des Werbesektors euphorisch aufgekommen. Das Unternehmen habe seine führende Position auf dem globalen Markt mit insgesamt 3,88 Milliarden Nutzern seiner Apps (Facebook, WhatsApp, Instagram) bestätigt, eine Zahl, die trotz des enormen Umfangs um 6% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei. Das Unternehmen plane zahlreiche Investitionen und verursache Kosten, die wahrscheinlich steigen würden - der Markt werte dies jedoch als Zeichen eines dynamischen Wachstums.Positiv bewertet worden sei auch die "Vorsicht" bei den geplanten Investitionen im Jahr 2023, für die das Unternehmen weniger ausgeben wolle als von der Wall Street erwartet (u.a. als Reaktion auf höhere Kosten). Mark Zuckerberg habe die Ergebnisse mit einem sehr positiven Kommentar begleitet. Dies seien die Details des Berichts:- Umsätze: 32 Mrd. USD gegenüber 31,03 Mrd. USD Prognose (11% Wachstum gegenüber dem Vorjahr)- Gewinn pro Aktie: 2,98 USD gegenüber 2,92 USD Prognose (2,46 USD in Q2 2022)- Nettogewinn: 7,8 Mrd. USD gegenüber den Prognosen von 7,4 Mrd. USD- Täglich aktive Nutzer von Apps: 3,07 Milliarden (plus 7% gegenüber dem Vorjahr)- Monatlich aktive Nutzer von Apps: 3,88 Milliarden (plus 6% gegenüber dem Vorjahr)- Täglich aktive Facebook-Nutzer: 2,06 Milliarden (plus 5% gegenüber dem Vorjahr)- Monatliche Anzahl der aktiven Facebook-Nutzer: 3,03 Milliarden (+3% ggü. Vorjahr)- Werbeeinblendungen (Anstieg um 34% gegenüber dem Vorjahr)- Durchschnittspreis pro Anzeige (Rückgang um 16% gegenüber dem Vorjahr)- Kosten und Aufwendungen: 22,61 Mrd. USD - Anstieg (10% gegenüber dem Vorjahr, einschließlich 1,9 Mrd. USD für Rechtskosten und 1,2 Mrd. USD für eine Strafe der EU)- Beschäftigung: 71.469 (Rückgang um 14% gegenüber dem Vorjahr, die Hälfte der Entlassungen 2 2023 in der Messung enthalten)- Investitionen: 6,35 Milliarden Dollar im 2. Quartal 2023.- Aktienrückkäufe: Rückkauf von Aktien im Wert von 793 Millionen Dollar im 2. Quartal, wobei 40,91 Milliarden Dollar für weitere Rückkäufe genehmigt wurden- Cash-Position: 53,45 Mrd. USD mit 10,96 Mrd. USD freiem Cashflow- Langfristige Schulden: 18,38 Mrd. USDDas Unternehmen schätze den Umsatz im dritten Quartal auf 32-34,5 Mrd. USD und liege damit über den Erwartungen der Analysten von 31,1 Mrd. USD. Es schätze, dass die Investitionen im Jahr 2023 niedriger ausfallen würden als prognostiziert, nämlich 27-30 Milliarden Dollar gegenüber 30-33 Milliarden. Die Kosten für das gesamte Jahr 2023 würden voraussichtlich 88 bis 91 Mrd. USD gegenüber zuvor 86-90 Mrd. USD betragen (höhere Rechtskosten im 2. Quartal 2023). Das Management erwarte, dass sich die Betriebsverluste der Abteilung, die an der Entwicklung von "Metaverse" Reality Labs arbeite, in diesem Jahr erhöhen würden.Im Juli habe Meta eine kommerzielle Version seines Sprachmodells Llama 2 veröffentlicht, das zur Erstellung von Chatbots verwendet werden solle, um mit Konkurrenten wie OpenAI, Google und Microsoft zu konkurrieren. Das Unternehmen beabsichtige, Vereinbarungen mit den größten Unternehmen des Cloud-Computing-Sektors (Microsoft, Amazon oder Google) zu schließen, um die Technologie (und möglicherweise Daten) in großem Maßstab zu nutzen.Die Analysten von Evercore würden schätzen, dass das neue Geschäft von Threads dem Unternehmen innerhalb von zwei Jahren einen Jahresumsatz von 8 Milliarden Dollar bescheren könnte, mit geschätzten 200 Millionen Nutzern pro Jahr. Der Markt werte den Bericht als Signal, dass der Einbruch der digitalen Werbung nach einer schwierigen 1,5-Jahres-Periode nachlasse. In Verbindung mit einem Programm zur Kostenkontrolle schaffe dies eine zusätzliche Hebelwirkung auf die Leistung des Unternehmens. Das Unternehmen habe auf die Risiken hingewiesen, die jetzt hauptsächlich auf der Seite der Rechtskosten liegen würden.Analysten von JP Morgan, Morgan Stanley oder BofA hätten ihre Empfehlung für Meta Platforms nach den Q2-Ergebnissen angehoben. (Quelle: Refinitiv, Reuters)Wettbewerb für TikTok und VR im Visier des Unternehmens- Mark Zuckerberg habe die Fortschritte von Reels (Kurzvideos ähnlich wie TikTok) und Threads (Twitters Konkurrent) hervorgehoben, die er als potenzielle Nutznießer der Probleme mit der Umstrukturierung und dem Rebranding von Twitter bezeichnet habe, die Musk trotz relativ geringer Ausgaben durchführe.- Threads habe innerhalb von 5 Tagen 100 Millionen neue Nutzer verzeichnet, deren Aktivität jedoch laut den Portalen, die die Daten analysieren würden, deutlich zurückgegangen sei. Zuckeberg habe jedoch mitgeteilt, dass er Threads keine Werbung hinzufügen werde, bis das Portal 1 Milliarde aktive Nutzer erreiche;- Der CEO von Meta habe betont, dass das Unternehmen dem Metaverse (Entwicklung der virtuellen Realität) weiterhin Priorität einräume und bereit sei, in diesen Trend zu investieren. Er habe seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass virtuelle Welten die Zukunft der gesamten Technologiebranche darstellen würden;- Zuckerberg habe betont, dass die aktuelle "Entwicklungskarte" für Meta eine der spannendsten in der gesamten Unternehmensgeschichte sei. Zusätzlich zu den Auswirkungen der KI als brandneuer Katalysator, haben wir die Veröffentlichung des neuen VR-Headsets Meta Quest 3 im Herbst dieses Jahres, so die Experten von XTB.