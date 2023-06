Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Nach der Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk stehe Twitter stark in der Kritik. Vor allem rassistische und antisemitische Äußerungen hätten laut einer Vielzahl quantitativer Erhebungen stark zugenommen, kontrolliert werden könne der Kurzinformationsdienst nach den dramatischen Stellenstreichungen hingegen kaum mehr. Nicht überraschend würden Werbekunden daher das Weite suchen, die Werbeeinnahmen seien laut der New York Times im April um 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Ernstzunehmende Rivalen habe Twitter bislang nichtsdestotrotz kaum, ausgerechnet Meta Platforms könnte das jetzt ändern ...... denn wie das Branchenportal The Verge berichte, habe Meta Platforms in einer unternehmensinternen Präsentation einen Konkurrenten vorgestellt (Codename "Projekt 92") und wolle diesen laut Produktchef Chris Cox so früh wie möglich starten. Mit der Einführung auf einen Twitter-Rivalen reagiere man laut Cox auf den Wunsch nach einer "platform that is sanely run", also einem Kurznachrichtendienst, der verantwortungsvoll geführt werde - ein auch verbaler Frontalangriff gegenüber Twitter und Inhaber Elon Musk.Bisherige Twitter-Alternativen, etwa das in Deutschland entwickelte Mastodon, hätten sich nicht oder nur mit bescheidenem Erfolg durchsetzen könne. Wenn jetzt allerdings Meta Platforms mit seinen plattformübergreifenden 3,8 Mrd. Usern, die mindestens einmal im Monat bei Facebook oder Instagram vorbeischauen würden, zum Angriff auf Twitter blase, sei die Gefahr für den bisherigen Platzhirsch in der Nische digitaler Kurznachrichtendienste eine ganz andere.Umgekehrt groß seien freilich die Chancen für Meta Platforms. Denn aller Datenskandale, aller Diskussionen um die (schädlichen) Auswirkungen insbesondere von Facebook auf den demokratischen Diskurs und im Verdacht der Diskriminierung stehender Algorithmen zum Trotz genieße das Unternehmen bei Werbekunden großes Vertrauen. Genau das scheine bei Twitter nicht mehr der Fall zu sein.Meta Plattforms gehe zum verbalen und operativen Angriff auf Twitter über und wolle bereits in Kürze einen Konkurrenten vorstellen. Angesichts der bereits großen Reichweite könnte das Projekt im Unterschied zu bisherigen Twitter-Alternativen tatsächlich ein Erfolg werden und Meta Platforms neue Einnahmequellen erschließen. Der in diesem Jahr steile Aufwärtstrend lasse bislang keine Schwächen erkennen.Bereits investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, nächstes Kursziel sind 300 Dollar, so Max Gross vom "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)