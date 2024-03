Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

447,05 EUR -3,37% (11.03.2024, 16:52)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

485,87 USD -3,97% (11.03.2024, 16:38)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (11.03.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms fällt nach Trump-Kommentaren um 5% - AktiennewsMeta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) fällt heute um 5% und ist damit eines der Unternehmen mit der schlechtesten Performance im S&P 500, so die Experten von XTB.Dies sei der stärkste Einbruch des Unternehmens an einem Tag seit Oktober 2023. Der Rückgang komme, nachdem Donald Trump, ehemaliger US-Präsident und Spitzenkandidat der Republikaner bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen, ein Interview mit CNBC gegeben habe. Trump habe in dem Interview gesagt, dass es zwar viel Gutes und viel Schlechtes bei TikTok gebe, er aber gegen ein Verbot der Social-Media-Plattform sei, da dies Facebook zugute käme. Trump habe gesagt, er halte Facebook für einen "Feind des Volkes". Dies sei eine scharfe Kehrtwende gegenüber der Zeit, als Trump das Amt des US-Präsidenten innegehabt habe und habe gedroht, TikTok vom US-Markt zu verbannen.Während die Kommentare von Trump ein unternehmensspezifischer Grund für die heutige Abwärtsbewegung der Meta-Aktien seien, sollte gesagt werden, dass die Schwäche in einem breiteren Tech-Sektor zu erkennen sei. Die Stimmung gegenüber Tech-Aktien verschlechtere sich, da sich viele über die jüngste Kursentwicklung von NVIDIA Sorgen machen würden, vor allem über den Umschwung, den man am Freitag gesehen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: