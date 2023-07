Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (03.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.In Bezug auf das Geschäft mit Virtual-, bzw. Mixed-Reality-Brillen hätten sich alle Augen zuletzt auf Apples Vision Pro gerichtet. Dass auch Meta Platforms mit dem im Herbst bevorstehenden Start seiner Quest 3 ein Ass im Ärmel habe, sei in Vergessenheit geraten, könnte nach der Nachricht über Produktionskürzungen bei Apple aber wieder verstärkt eine Rolle spielen. Dasselbe gelte nach einer Panne am Wochenende auch für den geplanten Twitter-Rivalen. Könne Meta Platforms daraus Kapital schlagen?Während Apple heute bezüglich des für Anfang nächsten Jahres geplanten Start seiner Mixed-Reality-Brille auf die Bremse treten und Probleme mit der Produktion einräumen müsse, hae Meta Platforms mitgeteilt, sich für den Start seiner Quest 3 pünktlich zum kommenden Weihnachtsgeschäft in Gesprächen mit Tencent zu befinden.Laut eines Berichts des "Wall Street Journal" solle Tencent als Vertriebspartner angeworben werden, um eine Lizenz für den Verkauf in der Volksrepublik China zu erhalten. Wenngleich Tencent mit seinem riesigen Portfolio an Videospielen ein geeigneter Partner wäre, um der Brille im Gaming-Bereich zum Durchbruch zu verhelfen, solle sich CEO Pony Ma in Gesprächen zurückhaltend gezeigt haben: Dass sich Meta-Chef Mark Zuckerberg in der Vergangenheit wiederholt kritisch gegenüber der politischen Führung in Peking geäußert habe, könnte zum Problem werden.Sollte sich allerdings eine Einigung erzielen lassen, wäre der Erfolg für Meta Platforms gewaltig - man hätte so die Chance, Apple zuvorzukommen und die wachsende Nische auch im Gaming frühzeitig zu besetzen.Die wiederum habe aufgrund eines Programmierfehlers gleichzeitig aber auch mit Schadenfreude reagiert. Offenbar sei die Änderung so schlampig programmiert gewesen, dass sich Twitter selbst mit seiner sog. DDOS-Attacke angegriffen habe.Der jüngste Ärger um Twitter dürfte den Wunsch nach Alternativen sowohl seitens der Nutzer als auch der Werbekunden weiter reifen lassen. Mit "Project 92" habe Meta Platforms einen Konkurrenten in der Pipeline - nur das Startdatum scheine noch ungewiss. Sollte der Twitter-Rivale tatsächlich Erfolg haben, könnte Meta Platforms in kürzester Zeit Hunderte Millionen Dollar an Werbeerlösen akkumulieren und sich pünktlich vor dem US-Wahljahr 2024 in Stellung bringen.Noch zeige der Kursverlauf keine Schwächen, selbst die Trendstärke sei unvermindert hoch. Bereits investierte Anleger lassen ihre Gewinne daher mit Kursziel 300 Dollar laufen und beachten in der laufenden Empfehlung von DER AKTIONÄR den Stopp bei 180 Euro bzw. umgerechnet rund 197 Dollar, so Max Gross.Wer noch nicht investiert sei, könne das vor dem Hintergrund der jüngsten operativen Entwicklungen und deren Zukunftsaussichten tun, müsse sich mit Blick auf die aktuell bereits fortgeschrittene Bewertung aber gegebenenfalls auf eine mittelfristige Konsolidierungsphase einstellen, um neben der Bewertung auch die gleitenden Durchschnitte aufholen zu lassen. (Analyse vom 03.07.2023)