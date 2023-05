Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

229,20 EUR -0,22% (23.05.2023, 15:00)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

248,32 USD +1,09% (22.05.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (23.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von Analyst Ronald Josey von der Citigroup:Ronald Josey, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) weiterhin mit "buy" ein.Die Europäische Datenschutzbehörde habe bekannt gegeben, dass Meta gegen die Richtlinie zur Übermittlung von Nutzerdaten verstoßen habe, was zu einer Geldstrafe in Höhe von EUR 1,2 Mrd. geführt habe.In Anbetracht der Tatsache, dass Meta plant, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, um eine Aussetzung zu erwirken, und dass die Regulierungsbehörden der USA und der EU die Verhandlungen über einen aktualisierten Datenschutzrahmen abzuschließen scheinen, ist das Risiko für Meta angesichts eines Berufungsverfahrens, das wahrscheinlich mehrere Jahre dauern wird, minimal, so Ronald Josey, Analyst der Citigroup, in einer Research-Note an die Investoren.Meta bleibe für Citi die beste Wahl im gesamten Internet-Sektor. Die Firma sage, dass das Engagement des Unternehmens weiter ansteige, dass neuere Werbeinnovationen eine höhere Kapitalrendite liefern würden und dass sich die Rentabilität des Unternehmens verbessere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: