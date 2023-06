Aktien von Apple befinden sich in einem Hebel-Depot der Börsenmedien AG.



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) weiterhin zu kaufen.Kurz vor der erwarteten Vorstellung einer Datenbrille von Apple versuche Platzhirsch Meta, dem potenziellen Konkurrenten mit einer eigenen Ankündigung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Meta-Chef Mark Zuckerberg habe für den Herbst ein neues Modell seiner Quest-Brillen in Aussicht gestellt, das dünner und leistungsstärker als vorherige Generationen sein werde.Er habe dabei speziell hervorgehoben, dass das Headset gut darin sein werde, im Blickfeld der Nutzer digitale Objekte und reale Umgebungen zusammenzuführen. Das solle Medienberichten zufolge auch eine zentrale Funktion der Apple-Brille sein. Erwartet werde, dass der iPhone-Konzern das seit Jahren entwickelte Gerät am kommenden Montag zur Eröffnung seiner Entwicklerkonferenz WWDC präsentiere. Den Medienberichten zufolge könnte der Preis des Geräts 3.000 US-Dollar (rund 2.800 Euro) erreichen. Zuckerberg habe für die Quest 3 einen Preis von rund 500 Dollar angekündigt.Der Facebook-Konzern Meta sei schon seit fast einem Jahrzehnt in dem Geschäft unterwegs. Zunächst habe Zuckerberg auf Virtuelle Realität (VR) gesetzt, bei der Nutzer komplett in digitale Welten eintauchen würden. 2014 habe er den VR-Brillen-Pionier Oculus gekauft. Zuckerberg habe auch das Ziel ausgegeben, eine virtuelle Welt - das "Metaverse" - als zukünftige Computer-Plattform zu etablieren. Damit habe auch die Änderung des Konzernnamens von Facebook zu Meta zu tun. Allerdings seien die Aktivitäten bisher ein Nischengeschäft geblieben - aber ein sehr kostspieliges. Allein im vergangenen Quartal habe die dafür zuständige Sparte Reality Labs einen operativen Verlust von vier Milliarden Dollar verbucht.Mit den "Mixed-Reality"-Funktionen der Quest 3 stelle Meta etwa in Aussicht, am Küchentisch ein virtuelles Gesellschaftsspiel zu nutzen oder das Wohnzimmer mit digitaler Kunst auszuschmücken. Die echte Umgebung werde dabei von Kameras aufgenommen und für die Nutzer auf den Displays in der Brille zusammen mit zusätzlichen digitalen Elementen dargestellt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.