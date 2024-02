Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

443,70 EUR +1,02% (19.02.2024, 18:00)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

473,10 USD -2,26% (16.02.2024)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (19.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Vor genau zehn Jahren habe Facebook das Übernahme-Angebot für WhatsApp vorgelegt. Schnell habe der Käufer das Geschäftsmodell rund um das 1-Euro-Abo geändert - nur um die Messaging-App dann lange Jahre überhaupt nicht zu monetarisieren. Doch mittlerweile finde die Facebook-Mutter Meta aber andere Wege, um mit WhatsApp Geld zu verdienen.Sofort nachdem der Deal am 19. Februar 2014 bekannt gegeben worden sei, seien Sorgen von Nutzern aufgekommen, der Dienst könnte sich unter der Regie von Facebook grundlegend verändern. Denn der Kaufpreis von rund 19 Milliarden Dollar müsse schließlich irgendwie zurückverdient werden. Und bei 450 Millionen Nutzern und der damaligen Abo-Gebühr von einem Dollar pro Jahr hätte dies einige Jahre gedauert.Zehn Jahre später sei WhatsApp aber immer noch unverkennbar WhatsApp. Es gebe keine Werbung, die App sei statt an ein Profil an die Telefonnummer gebunden. Und alle Nachrichten seien mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, was dafür sorge, dass sie nur auf den Geräten der beteiligten Nutzer im Klartext sichtbar seien, aber nicht für den Dienst. Klar gewachsen sei dagegen die Zahl der Nutzer - auf zuletzt schätzungsweise 2,7 Milliarden Menschen.Der Facebook-Konzern Meta habe aber mittlerweile einen Weg gefunden, um mit WhatsApp schließlich Geld zu verdienen. Für die Nutzer solle sich weiterhin nichts ändern, aber Unternehmen würden Geld dafür zahlen, dass sie über WhatsApp mit ihren Kunden kommunizieren würden - insbesondere durch die sogenannten Notifications beziehungsweise Newsletter.Zuletzt sei in unterschiedlichen Medien auch wieder über direkte In-App-Werbeanzeigen diskutiert worden, die beispielsweise im Status-Bereich angezeigt werden könnten. Das WhatsApp-Management habe jedoch dementiert, dass man derartige Schritte plane.Im vergangenen Quartal seien Metas App-Erlöse außerhalb des Werbegeschäfts vor allem dank der Business-Plattform von WhatsApp um 82 Prozent hochgesprungen. Mit 334 Millionen Dollar hätten sie allerdings gerade einmal 0,8 Prozent vom Gesamt-Umsatz des Konzerns ausgemacht.Die Meta-Aktie ist eine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann. Die weitere Monetarisierung von WhatsApp spiele aber bei der Anlagestory eine untergeordnete Rolle. Zum zehnjährigen Jubiläum des WhatsApp-Kaufes könne man dennoch sagen, dass er sich zwar noch nicht rentiert habe, aber durchaus langfristig rentieren dürfte. (Analyse vom 19.02.2024)Mit Material von dpaAFX