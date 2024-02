NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (02.02.2024/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Mit einem Gewinnwachstum von über 77% und einem Umsatzanstieg von nahezu 25% im Vergleich zum Vorjahr habe das Social-Media-Unternehmen die Wall Street überrascht und im nachbörslichen Handel für Furore gesorgt. Die Meta Platforms-Aktie befindee sich bereits seit Monaten auf einem Höhenflug, und jetzt sei es noch besser gekommen: Die Kurse seien um mehr als 14% nach oben gesprungen und hätten zuletzt einen Stand von etwa 453 USD erreicht.Dazu meine Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX: "Die Abfolge von immer neuen Höchstständen und Tiefpunkten, die immer noch höher liegen als die vorherigen, bleibt damit vorerst ununterbrochen, und die Aktie verbleibt in einem beeindruckend stabilen Aufwärtstrend. Nach einem herausfordernden Jahr 2022 hat sich das Online-Werbegeschäft von Meta wieder gefangen. Zudem verkündete das Unternehmen, erstmals in seiner Geschichte eine Dividende an seine Aktionäre auszuschütten. Besonders beeindruckend war der Sprung beim Gewinn: Dieser hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 4,65 Milliarden USD auf 14 Milliarden USD mehr als verdreifacht. Die Meta-Aktie dürfte daher auch in Zukunft für Begeisterung unter den Anlegern sorgen. Heute richtet sich das Augenmerk vor allem darauf, ob die enorme Kurslücke weiterhin auf Käuferinteresse stößt oder ob sie für Gewinnmitnahmen genutzt wird." (Analyse vom 02.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:424,65 EUR +16,95% (02.02.2024, 12:46)