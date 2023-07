Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (18.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Aktie von Meta steige derzeit wie an der Schnur gezogen. Seit dem Tief im November vergangenen Jahres bei 88,09 Dollar habe sich das Papier fast ohne größere Korrektur mittlerweile mehr als verdreifacht. Und kommende Woche werde es spannend. Am Mittwoch veröffentliche das Unternehmen nachbörslich die Zahlen für das zweite Quartal.Erwartet werde im zweiten Quartal ein Gewinn je Aktie von 2,92 Dollar. Der Umsatz solle im Bereich von 31,3 Milliarden Dollar liegen. Bereits im Vorfeld der Zahlen hätten auch die Analysten ihre Kursziele kräftig nach oben geschraubt. Goldman Sachs sehe nun das Ziel bei 335 Dollar (vorher: 300 Dollar). Noch optimistischer seien die Bank of America (BofA) mit einem Ziel von jetzt 350 Dollar und die Credit Suisse mit einem Kursziel von 361 Dollar. BofA-Analyst Justin Post erwarte auch für das dritte Quartal durchaus "Aufwärtsimpulse".Facebook habe bereits vor einigen Monaten bei der Berichtsvorlage zum ersten Quartal überzeugen können. Die Aktie sei damals in einer ersten Reaktion zwölf Prozent nach oben geschossen. Im ersten Quartal sei ein Gewinn je Aktie von 2,20 Dollar erzielt worden. Die Konsensschätzung von 2,01 Dollar werde damit pulverisiert. Im Vorjahreszeitraum seien allerdings noch 2,72 Dollar erreicht worden.Der Umsatz liege mit 28,65 Milliarden Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 27,67 Milliarden. Meta selbst habe 28,5 Milliarden in Aussicht gestellt. Das aktuelle Ergebnis entspreche einem Plus von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Werbeeinnahmen seien um 4,1 Prozent gewachsen."The trend is your friend", Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. Unter dem Strich stünden die Chancen aus charttechnischer Sicht gut, dass die Aktie weiter bis an das Rekordhoch aus dem Jahre 2021 bei 384,33 Dollar klettere. (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link