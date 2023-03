Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

175,98 EUR +1,69% (07.03.2023, 13:34)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

184,90 USD -0,19% (06.03.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (07.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms: Weitere Entlassungen geplant - AktiennewsNach Berichten von Bloomberg, die den Bericht von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) erreichten, plant das Unternehmen weitere Entlassungen von Tausenden von Mitarbeitern, die wahrscheinlich nächste Woche abgeschlossen sein werden, da das Unternehmen seine Finanzziele erreichen will, so die Experten von XTB.Die Nachricht habe den Aktienmarkt erfreut, da die Anleger dem Unternehmen zuvor unter anderem eine unvorsichtige Mittelverwendung vorgeworfen hätten. Aktien würden vor der Eröffnung um 2% zulegen.Im November habe Meta die erste Entlassungswelle seiner Geschichte angekündigt, von der 11.000 Mitarbeiter (13% der Vollzeitbeschäftigten) betroffen gewesen seien. Die nächste Entlassungsrunde sei jedoch von den Mitarbeitern allgemein erwartet worden.Mark Zuckerberg habe auf einer Telefonkonferenz nach den Ergebnissen zugegeben, dass dieses Jahr für das Unternehmen "ein Jahr der Effizienz" sein werde. Für die Börse sei dies ein weiterer Beweis dafür, dass dies keine "leeren Worte" gewesen seien.Laut Bloomberg arbeite das Unternehmen nach wie vor an der Effizienz und der Straffung seines Entscheidungsmodells, indem es den Topmanagern mehr Einfluss einräume und ganze Teams abbaue, die es für überflüssig halte.Letzte Woche habe das Unternehmen angekündigt, dass der Preis des Headsets für virtuelle Realität (AR/VR) Meta Quest Pro deutlich von 1499,99 Dollar auf 999,99 Dollar gesenkt werde. In ähnlicher Weise werde die 256 GB-Version des "Quest 2" 429,99 Dollar kosten, statt wie bisher 499 Dollar. In einer Erklärung habe das Unternehmen gesagt, der Grund für die Preissenkungen sei, die Geräte so vielen Menschen wie möglich auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, aber der wahrscheinliche Grund sei, die Lagerbestände zu reduzieren und die Nachfrage während der Inflation zu stimulieren, wenn die Verbraucher die Ausgaben kontrollieren würden.Meta Platforms im D1-Chart: Der Kurs sei über den SMA100 und den SMA200 geklettert, habe es jedoch nicht geschafft, das 71,6% Fibonacci-Retracement zu überwinden. Bei 200 Dollar sei derzeit der wichtigste Widerstand. Kurzfristige Unterstützung biete hingegen das Tief bei 170 Dollar (Korrektur im Januar).Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: