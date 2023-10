Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

267,00 EUR -5,87% (26.10.2023, 16:08)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

280,42 USD -6,38% (26.10.2023, 15:53)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) mit dem Votum "outperform" ein.In seinem Kommentar zu den Quartalsergebnissen von Meta hebe Bernstein die Produktdynamik und die operative Disziplin hervor. Mark Zuckerberg habe seine vorbereiteten Bemerkungen mit dieser Aussage beendet, die aussagekräftiger sei als jede in diesem Quartal veröffentlichte Zahl.Das Unternehmen stelle fest, dass das Quartal ausgezeichnet gewesen sei, Umsatz, Engagement und Marge seien übertroffen worden. Und die Prognose für das vierte Quartal habe einige makro-/geopolitische Belastungen gezeigt. Aber dann seien die Zahlen gekommen, die die Debatte dominiert und zu den Gewinnen geführt hätten, und sowohl die Ausgaben- als auch die Investitionsprognosen hätten deutlich unter den optimistischsten Erwartungen gelegen.Facebook sei ein Unternehmen gewesen, das schnell gewesen sei, Regeln gebrochen und die Welt verändert habe ("move fast and break things"). Meta sei immer noch ein Unternehmen, das die Welt verändern wolle, aber jetzt herrsche eine Aura der operativen Disziplin, die sich Investoren schon lange gewünscht haben. "Willkommen bei der neuen Meta", sage Bernstein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: