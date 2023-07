7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.07.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller und Aaron Alber, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie des US-Tech-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Facebook-Mutter Meta habe gestern ihre Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal 2023 vorgelegt. Umsatz und Gewinn seien stärker gestiegen als die Gesamtkosten, die in den letzten Jahren aus dem Ruder gelaufen seien.Der Gesamtumsatz von USD 32,0 Mrd. habe die Analystenschätzungen um 3% übertroffen. Gegenüber dem Vorjahresergebnis entspreche dies einer Steigerung von 11%. Beim Gewinn pro Aktie habe der Konzern mit USD 2,98 leicht über den Erwartungen der Analyst:innen von USD 2,92 gelegen. Wie bereits erwähnt, seien in diesen Zahlen jedoch Restrukturierungskosten und Rückstellungen für Rechtskosten in Höhe von insgesamt USD 2,65 Mrd. enthalten. Diese "außerordentlichen" Kostenpositionen würden mittlerweile knapp 12% der Gesamtkosten ausmachen. Die operative Marge (29%) sei durch diese Aufwendungen um 2 Prozentpunkte geschmälert worden.In den vergangenen Monaten sei Meta vermehrt wegen massiver Personalfreisetzungen in den Medien gewesen. Diese Politik scheine Früchte zu tragen: Zum Quartalsende habe die Zahl der Beschäftigten 71.469 betragen, was einem Rückgang von 14% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter, die 2023 von Entlassungen betroffen sein würden, seien jedoch noch im aktuellen Personalbestand enthalten. Zum 30. Juni 2023 seien die geplanten Entlassungen weitgehend abgeschlossen.Das Wachstum der Nutzerzahlen gehe unterdessen weiter. Facebook sei zuletzt auf 2,064 Mrd. täglich aktive Nutzer gekommen - nach 2,037 Mrd. vor drei Monaten. Auf mindestens eine App des Konzerns würden 3,07 Mrd. Nutzer zurückgreifen. Im ersten Quartal seien es noch 50 Mio. weniger gewesen.Für das laufende Quartal erwarte Meta einen Umsatz zwischen USD 32 Mrd. und USD 34,5 Mrd. und sei damit optimistischer als der aktuelle Analystenkonsens von USD 31,1 Mrd. Zudem betone Meta, weiter an der Gesamteffizienz des Unternehmens arbeiten zu wollen: Eine Größenordnung zwischen USD 88 Mrd. und USD 91 Mrd. an Gesamtkosten für das Gesamtjahr 2023 werde angestrebt. Hinzu kämen geschätzte Restrukturierungskosten in Höhe von USD 4 Mrd. bis Ende 2023 im Zusammenhang mit der Konsolidierung von Standorten sowie Abfindungen und anderen Personalkosten.Die letzte Empfehlung zur Meta-Aktie lautete "Kauf", so Andreas Schiller und Aaron Alber, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen