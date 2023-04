ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.



Meta to benefit from AI-driven enhancements, says Morgan Stanley 09:19 META Morgan Stanley sees multiple new AI-driven capabilities within online advertising and generative content creation that the firm believes will enable Meta to drive stronger engagement, time spent, ad unit conversion, advertiser ROI, and ultimately monetization across core Facebook and Instagram. The firm, which sees AI-driven behavior change leading to durable multi-year online ad growth, keeps an Overweight rating and $250 price target on Meta shares. (24.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) weiterhin mit dem Votum "overweight".Morgan Stanley sehe in der Online-Werbung und der Erstellung generativer Inhalte mehrere neue KI-gesteuerte Möglichkeiten, die es Meta ermöglichen würden, das Engagement, die Verweildauer, die Konvertierung von Werbeeinheiten, den ROI der Werbetreibenden und letztlich die Monetarisierung in den Kernbereichen von Facebook und Instagram zu erhöhen. Die Analysten würden in KI-gesteuerten Verhaltensänderungen ein dauerhaftes, mehrjähriges Wachstum der Online-Werbung sehen.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Meta Platforms-Aktie unverändert mit "overweight". Das Kursziel laute nach wie vor 250,00 USD. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:193,86 EUR +0,06% (24.04.2023, 15:43)NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:212,83 USD -0,03% (24.04.2023, 15:34)