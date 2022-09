Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

145,50 EUR +3,87% (28.09.2022, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

144,02 EUR +0,93% (28.09.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

141,61 USD +5,36% (28.09.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (28.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Meta Platforms-Aktie befinde sich im intakten Abwärtstrend und taumele derzeit von einem Jahrestief zum nächsten. Mittlerweile notiere desiesogar unter dem Corona-Crash-Niveau und sei auf dem besten Weg, das Tief aus dem Jahr 2018 anzusteuern. Aus Sicht des "Aktionärs" seien dafür v.a. diese Gründe verantwortlich.Zum einen sei hier das schwache Markroumfeld zu nennen. Unternehmen würden gerade massiv ihre Marketing-Budgets kürzen. Folglich werde deutlich weniger über Social-Media-Kanäle geworben. Das trübe die Wachstumsaussichten des US-Konzerns ein.Wenig zielführend sei in diesem Kontext, dass Meta Platforms im Werbegeschäft nun zunehmend Konkurrenz durch Amazon.com und insbesondere Apple bekomme. Beide Unternehmen seien nicht wie Meta Platforms zum Werben auf Drittanbieter angewiesen, sondern könnten direkt über eigene Plattformen werben (wie z.B. Suchanzeigen im Apple Store oder im Onlineshop von Amazon.com). Brisant: Apple habe als direkter Konkurrent bereits Metas Möglichkeiten zum Werben auf iOS-Geräten mithilfe seines Anti-Tracking-Schutzes eingeschränkt.Mitten in dieser Krise investiere Meta Platforms weiterhin Milliarden in seine Zukunftsplattform Metaverse. Das belaste die Margen und führe dazu, dass das Unternehmen sich gezwungen sehe, sich umzustrukturieren und einen Teil seines Personals vor die Tür zu setzen. Bemerkenswert: Meta Platforms habe im August zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte Fremdkapital über die Ausgabe von neuen Anleihen aufgenommen.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta Platforms.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link