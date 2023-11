Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (03.11.2023/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das Unternehmen um CEO Mark Zuckerberg hat am 25.10.2023 die Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal veröffentlicht, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META).Meta habe hierbei seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 20 Prozent verbessern können - positive Zeichen für das Unternehmen aus dem Silicon Valley, besonders wenn man bedenke, wie es noch vor einiger Zeit für seinen Metaverse-Umbruch stark kritisiert worden sei.Als Facebook im Jahr 2004 gegründet worden sei, sei der Computer das Hauptmedium gewesen, um sich mit dem Internet zu verbinden. Innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt, nachdem Facebook im Jahr 2012 Instagram erworben habe, sei der Großteil der Internetzugriffe bereits über Smartphones erfolgt. Aktuell würden viele junge Leute sogar keinen Desktop-Computer mehr besitzen.Wenn es nach Meta ginge, könnte es gut sein, dass wir uns in Zukunft hauptsächlich mittels VR-Headsets mit dem Internet verbinden, so die Bank Vontobel Europe AG. 2D-Bildschirme könnten ein Relikt vergangener Tage sein, während die Erlebnisse immer immersiver würden. Augmented, Virtual und Mixed Reality seien die Schlagworte der Stunde, mit denen Meta die nächste Evolutionsstufe der sozialen Interaktion mitgestalten möchte.Vor kurzem sei auch die Quest 3 auf den Markt gebracht worden. Es sei das erste Mainstream-Mixed-Reality-Gerät. Das bedeute, wenn das Headset aufgesetzt werde, sehe der Nutzer weiterhin den physischen Raum um sich herum und könne digitale Objekte in seine Umgebung bringen. So verschmelze die digitale mit der "echten Welt", wodurch der Anwender auch mitbekomme, was in seiner realen Umgebung passiere. Gerade in Verbindung mit der Meta-KI sei dies eine vielversprechende Entwicklung mit großem Potenzial, um sich im täglichen Leben zu etablieren.Auch hinsichtlich der Profitabilität habe sich ein positiver Trend gezeigt. Der Nettogewinn habe im dritten Geschäftsquartal 11,58 Milliarden US-Dollar betragen, was eine Steigerung um 164 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstelle. Pro Aktie habe Meta einen Gewinn von 4,39 US-Dollar ausgewiesen. Mit diesen Zahlen seien die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen worden, worauf der Aktienkurs ebenfalls positiv reagiert habe.Aktuell gehe Meta davon aus, dass rund 3,14 Milliarden Personen mindestens einen seiner Dienste täglich im September verwendet hätten. Facebook wachse weiter stark; rund 2,09 Milliarden Menschen würden sich täglich einloggen - eine Steigerung um 101 Millionen Nutzer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wie gut Meta in kurzer Zeit Nutzer gewinnen könne, zeige die neueste Plattform namens "Threads" sehr gut. Die Kurznachrichtenplattform habe innerhalb von einer Woche nach ihrem Release im August dieses Jahres bereits über 100 Millionen Nutzer verzeichnen können.Die Zukunft von Meta sei sehr spannend. Allerdings mache das "Reality Labs"-Segment, zu welchem die VR- und AR-Brillen gehören würden, aktuell lediglich 210 Millionen US-Dollar vom Gesamtumsatz aus. Der Großteil des Umsatzes stamme immer noch aus den traditionellen Werbeeinnahmen. Es bleibe spannend, ob und wie Meta es schaffe, die Art der digitalen Kommunikation zu verändern. Eine Revolution wie damals die Einführung von Facebook sei somit im Bereich des Möglichen, vor allem wenn man bedenke, wie viele Nutzer Meta bereits jetzt erreiche. Somit könnte ein AR-Headset gut in bestehende Services integriert werden, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 03.11.2023)