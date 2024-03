Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

452,20 EUR -1,46% (05.03.2024, 18:05)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

491,17 USD -1,41% (05.03.2024, 17:50)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (05.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nutzer von Instagram, WhatsApp und Facebook hätten mitunter Schwierigkeiten sich bei ihren Profilen anzumelden. Teils seien Funktionen derzeit nicht verfügbar. Beim Dienst "Alle Störungen" hätten mehrere tausende Anwenderinnen und Anwender technische Probleme gemeldet. Die Zahl der Störungsmeldungen habe aber nach 20 Minuten bereits wieder stark abgenommen. Von Meta habe es zunächst keine Stellungnahme gegeben. Dafür aber von einem Kontrahenten.Instagram, Facebook, WhatsApp - die großen Plattformen seien aus dem Alltag vieler gar nicht mehr wegzudenken. Würden sie ausfallen, sei der Aufschrei groß. So auch heute. Die Dienste des US-Konzerns Meta würden sich anfällig zeigen. Beim Dienst "Alle Störungen" würden Tausende Problem melden. Auch im Ausland ein ähnliches Bild. Offenbar habe Meta mit Schwierigkeiten zu kämpfen.Viele Nutzer seien genervt von den Problemen. Bei Instagram etwa würden teils keine Stories mehr angezeigt. Beim Facebook Messenger werde man ausgeloggt. Bei allem Ärger habe einer Freude: Elon Musk. Der Chef von Tesla und Besitzer von X (vormals Twitter) habe gut lachen. Sein Dienst sei erreichbar. Und er nutze ihn sogleich, um über die wankende Konkurrenz zu lästern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: